Trabajadores del Isssteson se manifiestan por pagos incompletos

Autoridades del área de Recursos Humanos se comprometieron a saldar los pagos correspondientes en días próximos.

Un total de 135 trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) de Ciudad Obregón se manifestaron porque no recibieron su pago quincenal completo por problemas administrativos.

El secretario de Trabajo y Conflictos de Sutisssteson, Omar Román, comentó que durante la manifestación dialogaron con autoridades del área de Recursos Humanos, quienes se comprometieron a hacer los pagos correspondientes en los próximos días, ya que el problema se derivó por el proceso de nómina que ahora se hace en la ciudad de Hermosillo.

“ Antes las nóminas se hacían en cada unidad, ahora con el cambio ha habido algunas repercusiones como que el sueldo llega incompleto por algún papel que no complementó para el pago, pero es algo que el instituto debe entender, que lo más sagrado que tiene un trabajador es el sueldo, no podemos dejar pasar por alto que el personal no cobre lo que no debe de ser ”, expresó.

Agregó que tiene la confianza en el titular del Isssteson en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, así como en las autoridades de Recursos Humanos para que esta situación sea resuelta a la brevedad y no se afecte económicamente a los empleados.

“ Ellos tienen la disposición de resarcir todo lo que no se pagó en esta quincena y que sea repuesto lo más pronto posible, por lo pronto ahorita llegamos a un acuerdo, los trabajadores están dispuestos a esperar un poco más para que esta situación se regularice y no vuelva a suceder la otra quincena, porque de suceder lo mismo tomaremos medidas de presión alternativas ”, indicó.

Luego de que el sindicato Sutisssteson dialogó con las autoridades, los trabajadores regresaron a sus actividades normales en espera de que en los próximos días se les pague el faltante a través de una nómina complementaria.