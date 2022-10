Trabajan iniciativa para atender indigencia en Ciudad Obregón

Se espera que a finales de año la propuesta sea presentada ante el pleno para su aprobación.

Al ser la indigencia un problema social que afecta en la seguridad e imagen de Ciudad Obregón, la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) hizo un llamado a las autoridades municipales para que atiendan a las personas en condición de calle, principalmente en el sector centro de la ciudad, ya que ahuyentan la presencia de los consumidores.

El vicepresidente de Canaco, Gustavo Cárdenas, comentó que la mayoría de las personas en situación de calle no suelen actuar de manera violenta ni cometer algún tipo de delito, sin embargo, éstos acostumbran instalarse en el exterior de comercios para pedir dinero, lo que provoca temor en los ciudadanos.

“En cuestión de robos no se ha detectado que los indigentes sean los causantes, lo que afecta es que ellos se la llevan afuera de los comercios y los consumidores no llegan a los locales por el temor que esta gente representa, muchas veces juzgamos a estas personas, no todos son delincuentes, pero sí hay algunos que se les nota que andan drogados”, expresó.

Además, consideró que algunas personas en estas condiciones se paran en los cruceros para pedir dinero y ponen en riesgo su vida por el tráfico vehicular, sobre todo cuando son acompañados por sus hijos.

“Estas personas muchas veces son hasta familias. Hay algunas que vienen de Centroamérica, nos ha tocado verlos en las esquinas y lo más grave de eso es que traen a los niños pidiéndoles dinero, con el riesgo de que anden entre los carros los menores de edad”, comentó.

Iniciativa en proceso

La diputada Margarita Vélez de la Rocha informó que actualmente no existe un registro de personas en situación de calle en el estado, es por ello que se está trabajando en la iniciativa “Rescatando Vidas”, la cual consiste en crear un sistema de información confiable y al mismo tiempo puedan implementarse los programas necesarios desde la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora en coordinación con dependencias de gobierno y asociaciones civiles.

“Ahorita está en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, aquí se han realizado mesas de trabajo y hemos estado socializando la iniciativa para dar a conocer el espíritu de la ley, que es rescatar a las personas en situación de calle y darles alternativas de proyecto de vida o reintegración a sus familias”, indicó.

Contó que actualmente está por convocarse a parlamento abierto para socializar la iniciativa al presentarla con organismos y asociaciones civiles, por lo que se espera que a finales de año se presente ante el pleno para su aprobación.

Centros de atención

Vélez de la Rocha agregó que en Cajeme no existe un centro de atención especializado para la atención de personas en estas condiciones, por lo que aquellos que son atendidos por personal de DIF los canalizan a otras áreas.

“En Cajeme van por ellos a la calle, los atienden, pero no hay dónde dejarlos y se los llevan a los Centros de Rehabilitación, no a lugares especializados para este tema. En Hermosillo sí se cuenta con un centro, pero no van por ellos a la calle. Con esta Ley vamos a uniformar una política pública única y se asignarán responsabilidades al mismo tiempo en todo el estado”, destacó.