Tras seis años de lucha, Betsahany vence el cáncer

Entre aplausos y lágrimas de felicidad, la pequeña Betsahany Sauceda, de 11 años de edad, hizo sonar fuerte la campana de la vida en el Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Obregón, luego de haber logrado vencer el cáncer.

Fueron seis años de tratamiento con una fuerte recaída, lo que tuvo que pasar la pequeña para poder combatir esta enfermedad, pero ahora acudió a colgar el listón con su nombre en esta campana que suena cada vez que un niño logra su recuperación.

Rosy Sauceda, mamá de ‘Betsa’, agradeció el apoyo del personal de oncología, asociaciones civiles que la apoyaron y a familiares, pues hoy celebra la vida de su pequeña hija con una historia que dejó fortaleza, amor y mucho aprendizaje.

“Dios me está prestando a mi niña por segunda vez porque me está dando una segunda oportunidad de ser mejor madre para ella, que disfrutemos y valoremos más nuestras vidas juntas. Este camino nos ha dejado grandes experiencias, enseñanzas, lecciones, todo el sufrimiento nos ha dejado mucho más amor del que ya había, solo mi niña guerrera me ha enseñado el camino con sentido” , expresó.

La oncóloga Lizette Bojórquez, reconoció el esfuerzo Betsahany, pues a pesar de que inició su tratamiento desde hace años, nunca se rindió para poder lograr su recuperación y siempre tuvo la mejor actitud, incluso en los momentos más difíciles.

“Hoy estamos festejando que lo ha logrado, si en todo este proceso ella no se venció, yo siempre he dicho que no habrá nada que la detenga, ella puede lograr todo lo que sea en su vida. Hoy ponemos este lindo listón como símbolo de esta batalla que fue ganadora” , detalló.

César Omar Leyva, representante de la asociación civil Amar y Servir, dijo que en los últimos años estuvieron de la mano con la pequeña y la familia, por lo que celebran esta gran noticia de que mejoró su salud.

“Cuando la conocimos estaba muy chiquita, el amor que ustedes como familia han tenido, sabemos todo lo que han pasado, gracias por permitirnos acompañarlos en el proceso y gracias porque la vida de ustedes le da vida a la nuestra cuando parece que pierde el sentido un momento” , detalló.

En este proceso, también estuvo apoyando la agrupación “Súper bee”, la cual está conformada por conductores de plataformas digitales. Enrique Gutiérrez fue el ciudadano de noble corazón que brindó traslados gratuitos para que la pequeña acudiera a sus quimioterapias.

Durante la celebración, los amigos, familiares y personal médico del IMSS aplaudieron mientras gritaban “sí se pudo” y cantaron “Madre Tierra”, canción que habla sobre el bonito significado de la vida.

La pequeña y su madre acudieron al Santuario de Guadalupe para darle gracias a la Virgen, donde tocó nuevamente la campana para celebrar su recuperación.