El Gobierno de Sonora informó cierres en la Ímuris-Cananea por deslave y socavón, además del bloqueo en vados de Tahuichopa por crecida del río.

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó sobre varios cierres carreteros en la región norte de la entidad debido a las lluvias recientes.

En el tramo Ímuris-Cananea, el tránsito se mantiene cerrado tras un deslave en el kilómetro 138, donde personal especializado trabaja en el retiro de tierra y rocas sobre la cinta asfáltica. Además, en la misma vía se atiende la formación de un socavón que representa un riesgo para los automovilistas.

Riesgos para peregrinos y cierres adicionales

Debido al incremento en el caudal del río Bambuto, en Ímuris se dispuso que el paso de los peregrinos se organice por la carretera Ímuris-Magdalena. Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones y atender las medidas preventivas.

Por otra parte, la carretera Arizpe-Cananea permanece bloqueada en los vados de Tahuichopa, donde el flujo de agua impide el paso vehicular.

Llamado a la ciudadanía

Protección Civil recomendó precaución a los automovilistas y a quienes participan en las peregrinaciones religiosas, así como seguir las indicaciones de las autoridades en los puntos afectados.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a la línea 9-1-1 para recibir atención inmediata.