Protección Civil recomienda rutas alternas y extremar precauciones para garantizar la seguridad de los peregrinos.

El alcalde de Ímuris , Jesús Leonardo García Acedo, informó que el paso por el río Bambuto y los vados de la zona permanece cerrado debido a la crecida de agua, lo que representa un riesgo para los peregrinos que transitan pagando alguna manda.

“ La finalidad de esta medida es mantener la seguridad de los peregrinos y evitar cualquier accidente que pueda ocurrir debido a las condiciones actuales del río ”, detalló el edil.

Protección Civil Municipal, encabezada por César Pacheco, exhortó a los peregrinos a tomar rutas alternas y extremar precauciones al transitar por la zona. Los recorridos por el camino de terracería que conecta Ímuris con Magdalena son intransitables y peligrosos por el fuerte flujo de agua.

“ Se recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades locales para garantizar la seguridad y evitar cualquier riesgo ”, agregó Pacheco.

AVISO A PEREGRINOS Y AUTOMOVILISTAS



Debido a la creciente del Río Bambuto en Ímuris, el paso de los peregrinos se organiza por el tramo carretero de Ímuris a Magdalena.



Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades. pic.twitter.com/anL6S6DP3K — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) September 27, 2025

Coordinación para proteger a los peregrinos

El gobierno municipal indicó que se mantiene un trabajo conjunto entre Protección Civil y autoridades locales para prevenir accidentes y garantizar que los peregrinos puedan cumplir con sus mandas de manera segura.

El alcalde García Acedo destacó que la seguridad de las personas es la prioridad y pidió comprensión a la comunidad ante la necesidad de implementar estas medidas preventivas.