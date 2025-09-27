Protección Civil de Ímuris cierra paso por río Bambuto por crecida de agua
Protección Civil recomienda rutas alternas y extremar precauciones para garantizar la seguridad de los peregrinos.
El alcalde de Ímuris, Jesús Leonardo García Acedo, informó que el paso por el río Bambuto y los vados de la zona permanece cerrado debido a la crecida de agua, lo que representa un riesgo para los peregrinos que transitan pagando alguna manda.
“La finalidad de esta medida es mantener la seguridad de los peregrinos y evitar cualquier accidente que pueda ocurrir debido a las condiciones actuales del río”, detalló el edil.
Protección Civil Municipal, encabezada por César Pacheco, exhortó a los peregrinos a tomar rutas alternas y extremar precauciones al transitar por la zona. Los recorridos por el camino de terracería que conecta Ímuris con Magdalena son intransitables y peligrosos por el fuerte flujo de agua.
“Se recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades locales para garantizar la seguridad y evitar cualquier riesgo”, agregó Pacheco.
Coordinación para proteger a los peregrinos
El gobierno municipal indicó que se mantiene un trabajo conjunto entre Protección Civil y autoridades locales para prevenir accidentes y garantizar que los peregrinos puedan cumplir con sus mandas de manera segura.
El alcalde García Acedo destacó que la seguridad de las personas es la prioridad y pidió comprensión a la comunidad ante la necesidad de implementar estas medidas preventivas.