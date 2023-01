SEC investiga caso de certificados apócrifos en Hermosillo y Ciudad Obregón

La SEC abrió investigación ante el caso de certificados apócrifos en Hermosillo y Ciudad Obregón, además de ofrecer apoyo a los afectados.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) se encuentra en proceso de recaudar información para interponer una denuncia ante la Fiscalía de Sonora en contra de dos centros educativos privados que otorgaron certificados apócrifos a quienes cursaron la preparatoria abierta en Hermosillo y Ciudad Obregón.

La directora de Registro y Servicios Profesionistas de la SEC Sonora, Liseth Burgos Villaescusa, informó que actualmente están dialogando con alrededor de 200 hermosillenses que recibieron un certificado falso y están en espera de reunirse con los afectados de Ciudad Obregón, donde hasta el momento se desconoce cuántos son en total.

“Específicamente a las personas de Obregón no las hemos contactado, me interesa mucho platicar con ellos para que me expliquen el caso, en Hermosillo también ya sucedió lo mismo y estoy en contacto con los afectados, estamos reuniendo todo un expediente del tema, yo me reuní con ellos para saber cuál ha sido el proceso, saber si estudiaron y si tuvieron un programa de estudios”, comentó.

La funcionaria estatal reiteró que la SEC le brindará el apoyo necesario a todos los afectados, por lo que se está analizando el procedimiento para obtener el certificado original y avalado por la federación.

“La SEC ya está buscando un programa especial para ellos, ese documento (certificado) es apócrifo, nosotros vamos a hacer un programa donde estas personas que estuvieron durante un determinado tiempo estudiando, aplicaron exámenes, entonces la SEC a través de uno de sus organismos pudiéramos hacer la aplicación de un solo examen o algo así para poderles emitir un certificado válido, eso es algo que estamos analizando aún”, indicó.

No están registradas ante el Gobierno

Resaltó que estas instituciones no son consideradas escuelas y tampoco están registradas ante las instancias educativas de gobierno, por lo que no tienen la autorización de emitir un certificado de preparatoria oficial.

“No son escuelas, ellos llegan como centros de asesoría, en este caso les dieron asesorías y les dijeron que en un tiempo de seis meses pueden obtener el certificado que se los va a avalar una institución educativa. Yo les hice la entrevista para ver cómo había sido y así es el procedimiento que aplicaron, lo mismo ha de haber sucedido en Obregón”, resaltó.

Aseguró la investigación de todos los centros de asesorías educativas que están establecidas en el estado para descartar que exista alguna irregularidad similar.

Precisó que cualquier persona que ingrese a estos centros debe verificar la clave de registro ante la autoridad, además de que no tienen que tener el respaldo de otra institución educativa, de lo contrario podría tratarse de un posible fraude.

Los centros que se detectaron en el estado tienen diferentes nombres, el de Ciudad Obregón se llama Centro de Asesorías Técnicas (Ceatt) y el de Hermosillo es conocido como Centro de Estudios Sonora (Cees), sin embargo, ambos son señalados por la misma irregularidad y el método de enseñanza fue similar.