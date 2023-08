Todo el peso de la Ley y cero impunidad contra los criminales: Durazo

El mandatario estatal informó que la FGJE aprehendió a Sergio Armando 'N', conocido como 'El Checo' o 'El Payaso', por su presunta participación en el homicidio de Abel Murrieta Gutiérrez.

El Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reafirmó el compromiso del estado en contra de la impunidad y destacó la colaboración constante con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para garantizar que todos los delitos que perturben la paz social sean sancionados con todo el rigor de la ley.

Durante una declaración, el Gobernador anunció la captura del presunto autor material del asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, exprocurador general de Justicia y excandidato a la presidencia municipal de Cajeme en 2021.

El mandatario estatal informó que la FGJE llevó a cabo la ejecución de una orden de aprehensión el pasado sábado 19 de agosto en contra de Sergio Armando 'N', conocido como 'El Checo' o 'El Payaso', por su presunta participación en el homicidio de Abel Murrieta Gutiérrez y las lesiones sufridas por Lizeth 'N', quien resultó herida durante el ataque directo contra el político cajemense.

"La impunidad no tiene cabida en Sonora. Este asesinato ocurrió durante la etapa de campaña, antes de que yo asumiera la gubernatura, pero eso no exime nuestra responsabilidad de resolverlo. El mensaje es claro: no habrá impunidad" , enfatizó el gobernador.

Por su parte, el fiscal general de Justicia de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, ofreció detalles sobre la operación. La orden de aprehensión contra Sergio Armando 'N' se emitió el 16 de agosto. La captura se llevó a cabo el pasado sábado en la colonia Constitución de Cajeme, y actualmente el presunto autor se encuentra bajo custodia en un Centro de Readaptación Social (Cereso) local. Señaló que las investigaciones continúan con el objetivo de detener a otros posibles participantes en el crimen.

Caso de Alma Lourdes

El gobernador Durazo Montaño añadió que en el caso del feminicidio de Alma Lourdes, ocurrido el mismo sábado 19 de agosto en Cajeme, se brindará apoyo a la familia a través de la Comisión Estatal de Víctimas. Además, se comprometió a llevar la búsqueda de justicia hasta sus últimas consecuencias, asegurando que el presunto criminal, quien ya ha sido detenido, enfrentará todo el peso de la ley.

