Alumnos del Centro Escolar del Mayo estudian sin luz; Padres piden atención

Sin energía eléctrica y con mucho calor, decenas de estudiantes de la escuela primaria Centro Escolar del Mayo de Navojoa, reciben sus clases con normalidad, por lo que padres de familia hicieron un llamado a las autoridades educativas.

A través de un comunicado, los padres de familia de la institución educativa, expusieron la manera en la que sus hijos reciben la educación, situación que ha provocado molestia ante la nula respuesta de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

"Hacemos un llamado urgente a la SEC para la solución del problema que tiene en estos momentos la primaria Centro Escolar del Mayo, ya que la escuela no cuenta con luz", comentaron.

Asimismo, los padres afectados explicaron que temen por la salud de sus hijos, pues a pesar de las altas temperaturas que se registran en el municipio, no pueden encender los aires acondicionados.

Problemas desde hace semanas

"Desde hace varias semanas algunas aulas no cuentan con corriente eléctrica 220 y no se puede prender el aire. Los niños están sufriendo calor, otra parte de las aulas no tienen corriente eléctrica 110 y tampoco pueden prender, de perdida unos abanicos para mitigar el calor, mucho menos pueden prender focos para poder al usar bien el salón", señalaron en el comunicado.

Aseguraron que están coartando los derechos de los niños, de recibir una educación digna por lo que exhortaron a las autoridades educativas a tomar cartas en el asunto.

"Pedimos a las autoridades correspondientes que por favor den solución a este problema ya que el calor está pegando fuerte cada día y los niños pueden sufrir deshidratación o alguna otra enfermedad o provocar enfermedades", concluyeron.