CEDH Sonora define grupos de atención prioritaria

Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la CEDH, explicó que se llevarán a cabo visitas, inspecciones y otras acciones necesarias para esclarecer los hechos originales.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sonora especializó seis visitadurías en 2023, las cuales son áreas de investigación dedicadas a atender posibles violaciones de derechos humanos, clasificadas según los grupos de atención prioritaria.

"Antes no existía un plan de desarrollo institucional, no estaban definidos los grupos de atención prioritaria, la comisión no estaba enfocada", comentó.

La primera visitaduría se encarga de casos relacionados con los grupos de atención prioritaria. La segunda se ocupa de graves violaciones de derechos humanos, específicamente, desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Además, la tercera aborda casos de acceso a la justicia en exceso, la cuarta atiende asuntos relacionados con personas privadas de la libertad y sus visitantes. La quinta se enfoca en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, y la sexta visitaduría atiende casos de incompetencia y conciliaciones.