Cecilia Flores responde a AMLO: "está muy engañado por Alejandro Encinas"

Luego de que el presidente afirmó que Alejandro Encinas, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, atiende periódicamente a los colectivos de búsqueda, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora negó ésta atención.

De mal informado calificó Cecilia Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, a Andrés Manuel López Obrador, pues aunque el presidente afirma que el subsecretario Alejandro Encinas atiende a las familias de desaparecidos, Flores negó dicha atención.

Familiares de desaparecidos trataron de abordar al titular del Ejecutivo Federal durante su visita a Zapopan, Jalisco, por lo que fue cuestionado en conferencia por la atención que les brinda el Estado.

Al respecto, López Obrador afirmó que Alejandro Encinas, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, le informa periódicamente, que el funcionario tiene comunicación permanente con todos los colectivos, se les brinda apoyo y se realizan constantes búsquedas.

Lo anterior fue desmentido por la activista, y madre de dos hijos desaparecidos, Cecilia Flores, en un video difundido en sus redes sociales.

"Este mensaje va dirigido directamente al Presidente. Con toda la pena, me atrevo a desmentir lo que dijo en la mañanera, ya que lamentablemente no es verdad que Encinas esté constantemente en comunicación con todos los colectivos del país, cuando yo tengo casi 2 años solicitándole que me ayude a buscar a mis hijos porque estoy desplazada", expuso.

"Lamentablemente, el Presidente está muy engañado por Encinas, porque ni busca, ni apoya a las familias, ni las atienden, ni las escucha, ni siquiera se reúne con nadie, así que desmiento rotundamente por mi parte y por mi colectivo lo que dijo el Presidente y que le diga a Encinas", agregó.

Reprochó que no ha obtenido respuesta de la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana, ni de Encinas, que fueron las que dijo, se reunieron en el pasado con ella.

Ella indicó que las búsquedas de desaparecidos son permanentes, pero de parte de colectivas, no del Gobierno.

"Las búsquedas permanentes de nuestros desaparecidos son por parte de las madres de las familias que los buscamos con nuestros propios recursos, porque hasta el momento no tenemos el apoyo de la Comisión, no tenemos el apoyo del Gobierno para la búsqueda de desaparecidos.

"Nosotros los buscamos con nuestros propios recursos y con las donaciones que pedimos siempre en nuestras redes, en nuestras páginas para seguir buscando a nuestros hijos", añadió.