Sonora acumula 3 casos de malaria en lo que va del año

Solo del 30 de septiembre al 14 de octubre, Sonora tuvo registro de 2 casos importados de malaria, también llamado 'paludismo', según datos de la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Salud de México confirmó esta semana dos casos nuevos de paludismo o malaria en Sonora, de modo que la entidad acumula en total tres diagnósticos en el año, todos clasificados como "importados" y relacionados con el parásito 'Plasmodium falciparum'.

Los nuevos casos fueron confirmados entre el 30 de septiembre y el 14 de octubre, pero la Dirección General de Epidemiología informó de ello el pasado lunes 30 de octubre.

No obstante, según lo informado por la Secretaría de Salud de Sonora cuando se presentó el primero de los casos el 28 de septiembre de este año, la presencia de la enfermedad no implica riesgo de contagio, ya que en la región no se ha confirmado la presencia del vector que la transmite, el mosquito 'Anopheles', y no es posible contraerla por contacto con personas infectadas.

Sin casos locales desde 1990

Con relación a lo último, el Instituto Nacional de Salud Pública informó este año que en México no se ha presentado ningún contagio autóctono por la especie Plasmodium falciparum, la más letal de las cuatro variantes de paludismo, desde la década de 1990.

Sin embargo, la única entidad federativa en México con certificación de que se encuentra libre de paludismo es Tlaxcala, aunque las proyecciones del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades sostienen que para 2025 el país podría eliminar por completo la enfermedad.

Al momento de esta redacción, las autoridades de salud, tanto estatales como federales, no han proporcionado información sobre el origen de los casos importados en los últimos días.

¿Qué es la malaria o paludismo?

La malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria transmitida por mosquitos que afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Esta enfermedad puede tener consecuencias graves en la salud si no se trata a tiempo.

Causa y transmisión

La malaria es transmitida a través de la picadura de mosquitos infectados, que introducen el parásito Plasmodium en el torrente sanguíneo de una persona. Hay varios tipos de parásitos de Plasmodium, siendo el Plasmodium falciparum el más mortal. Cuando un mosquito pica a una persona infectada, puede adquirir el parásito y posteriormente transmitirlo a otras personas sanas al picarlas.

Síntomas

Los síntomas de la malaria pueden variar en gravedad y se manifiestan generalmente de 7 a 30 días después de la picadura del mosquito. Los síntomas más comunes incluyen:

Fiebre alta: La fiebre es un síntoma característico de la malaria y suele aparecer en forma de ataques febriles regulares, con escalofríos y sudores.

y suele aparecer en forma de ataques febriles regulares, con escalofríos y sudores. Dolor de cabeza: Los pacientes a menudo experimentan dolor de cabeza intenso.

Escalofríos: Los escalofríos suelen preceder a la fiebre.

Dolor muscular y articular: Los músculos y las articulaciones pueden volverse doloridos.

Fatiga extrema: La debilidad y la fatiga son síntomas comunes.

Náuseas y vómitos: La malaria puede causar problemas gastrointestinales.

puede causar problemas gastrointestinales. Anemia: La infección puede llevar a una reducción en la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, causando anemia.

Alteraciones mentales: En casos graves, la malaria puede afectar la función cerebral y llevar a confusiones y cambios de comportamiento.

Posibles consecuencias

Si no se trata adecuadamente, la malaria puede tener consecuencias graves en la salud. Algunas de las complicaciones incluyen: