Casos de dengue en Navojoa se elevan por descuido de los criaderos

El epidemiólogo Bermudez Abarca, señaló que la fumigación es uno de los elementos importantes para evitar la propagación de la enfermedad.

La severa sequía por la que pasó en años anteriores el sur del Estado de Sonora, fue uno de factores para que no hubiera tantos contagios por el mosco transmisor del dengue, explicó Mayron Bermudez Abarca.

En rueda de prensa, el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, señaló que las cifras de casos confirmados de dengue se elevaron porque la ciudadanía descuido las áreas donde se reproduce el mosco.

"Nosotros hemos estado enseñando a la población de que el mosquito se creía en las casas. ¿Cómo es posible que esto pase si no había llovido?, los criaderos de los depósitos de agua de los elementos donde el mosquito se cría estaban descuidados, no estaban ni tapados, ni lavados, ni tirados y ni controlados para que ese depósito no sirviera como criadero" , aseguró.

Bermudez Abarca, declaró que uno de los factores principales para poder combatir la reproducción del mosco aedes aegypti es la fumigación.

"La fumigación es otro elemento importante para abatir esta enfermedad pero no se puede llevar sola o aislada, es simple lógica, para poder eliminar a ese mosquito aerotrasmisor debemos atender nuestra responsabilidades de mantener limpia nuestra vivienda" , apuntó.

Agregó que la temporada invernal puede ser un factor principal para que se acabe el problema por que han pasado los Sonorenses.