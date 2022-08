Suspenden a involucrados en el caso de maltrato de la Casa Hogar en Guaymas

Las personas involucradas en el caso de maltrato en la Casa Hogar "Amor, Agua y Más" en Guaymas fueron suspendidas de sus labores, aseguró el Lic. Jorge Axayacatl Yeomans Rosas.

El Procurador de defensa de niñas, niños y adolescentes en Sonora compartió, en el programa de Expreso 24/7, edición matutina, en entrevista con el conductor y periodista Marcelo Beyliss, que se inició una serie de investigaciones.

" La Fiscalía General del Estado ya inició por oficio una investigación en caso de resultar alguna comisión delictiva. Por nuestra parte, como Procuraduría de protección, nuestra finalidad es restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes y evitar que esta situaciones vuelvan a ocurrir ", expuso.

Agregó que se entrevistará a las personas que tienen contacto con los menores de la Casa Hogar para determinar si existe alguna lesión de derechos en contra de las niñas, además de entrevistar y dar atenciones a los pequeños del albergue "Amor, Agua y Más".

¿Cerrarán la Casa Hogar?

Las autoridades de Guaymas aseguraron que este caso en la Casa Hogar "Amor, Agua y Más" es una situación aislada, sin embargo la Procuraduría de la Defensa de menores debe determinar si es verdad y emitir una medida de protección, explicó Yeomans Rosas.

" Esto con la finalidad de que, si sólo fue una persona la que violentó estos derechos, será procesada a través de la Fiscalía General o a través de nosotros para que sea retirada y no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones ", comentó.

En caso de que la situación es algo generalizado se podría emitir una medida de protección que puede llevar a una suspensión de actividades.

El video circuló en redes

Jorge Axayacatl Yeomans Rosas hizo un llamado a fortalecer la cultura de la denuncia pues, aunque se tuvo conocimiento de este caso gracias a un video que se compartió en redes sociales, no es lo idóneo.

" No sabemos exactamente quién tomó (el video), se videograbó con un teléfono celular y se publicó en diversos medios. Hay que proteger la identidad de cada niño para que no sean vulnerados. No es lo idóneo, pero tuvimos el conocimiento de estas acciones para poder actuar ", finalizó.