Guaymas: desempolvan sus habilidades artísticas tras dos años sin Carnaval

Los carros alegóricos que se usarán en el Carnaval de Guaymas 2023 ya están en construcción, y luego de dos años sin fiesta por el Covid-19, los artistas han podido sacar a relucir su talento.

Los carros alegóricos que desfilarán en el Carnaval de Guaymas 2023 están en proceso de elaboración en distintos talleres, y Paco Cañedo Villegas, diseñador de carros desde 1978, prepara los de "Reina de los Juegos Florales" y "Rey Feo".

En las instalaciones de la vieja "Sociedad Mutualista Agustín A. Roa" con un grupo de ayudantes, trabaja emocionado porque después de dos años de restricciones, ya es posible hacer esta actividad que le tanto le gusta, y explicó el sentido de las figuras que hasta hoy tiene semi hechas, sobre todo unas criaturas mitológicas griegas que aún lucen sin color ni los detalles vistosos que tendrán el próximo mes de febrero.

“Ahorita estoy haciendo un grifo, un animal mitológico griega que es mitad águila y mitad león, pero como este es un Carnaval del Mar de Cortés le pusimos cola de pescado, van a ser ocho grifos, cinco caballitos de mar y donde va la reina, que es a una altura de 2.50 metros va a ir una figura del cerro Tetakawi y a los lados de ella va a llevar seis tritones” , detalló.

El número de carros que participa en la fiesta depende de que instituciones y ciudadanos se sumen, pero por parte de Ayuntamiento, el diseñador Alejandro Fiol está haciendo dos carros, “El Chito” dos, Walter y Enrique Barrón tres; un grupo de diseñadores colombianos tres, y Paco Cañedo ya tiene título para los suyos: “Cnosos y el Mar de Cortés” para la Reina de los Juegos Florales, y “Halohípolis en Rococó” para el Rey Feo.

“El Carnaval me activa, en los días normales me levanto muy tarde porque me quedo viendo películas, y ahorita desde las seis ya estoy pensando en lo que voy a hacer, esto si es energía, porque pasar diez meses sin hacer carros es mucho, y ahora pasaron dos años” , comentó mientras colocaba los brazos al torso de un tritón.

Paco Cañedo siempre se ha caracterizado por hablar lo que piensa y mostrar mucho enojo cuando el gobierno en turno no cumple con los tiempos que promete, y hoy dice que “sin afán de hacer la barba”, en particular este comité de Carnaval ha trabajado a buen ritmo, les dio una mayor cantidad de dinero, en comparación con los carnavales pasados y un tiempo de dos meses para empezar a hacer las figuras que en las próximas semanas pintarán y montarán en las batangas.