El amor por sus nietos llevó a Carmen a dirigir el tránsito vial

Con su chaleco y silbato, apoya a las personas que llevan a los niños a la escuela que asisten sus dos nietos en Guaymas.

El gran amor por sus nietos llevó a Carmen a dirigir el tránsito vial en zona escolar. Con su chaleco y silbato, apoya a las personas que llevan a los niños a la escuela que asisten sus dos nietos en el puerto.

Carmen Torres González, trabaja como policía auxiliar los fines de semana desde hace 30 años, y desde hace dos años brinda su apoyo a padres de familia que no pueden llevar a sus hijos a la escuela, para que estos lleguen con bien.

"Decidí dirigir el tráfico vehicular para cuidar a mis nietos y a los niños que entran y salen de la primaria Niños Héroes de Chapultepec, los carros pasan con mucha velocidad, tenemos mucho tiempo solicitando un elemento de tránsito aquí y no mandan a nadie, es muy necesario" , expresó.

Desde las 7:30 horas, de lunes a viernes, la decidida abuela llega al cruce para dar los buenos días a los niños y ayudarlos a cruzar la calle de manera segura para que con lleguen bien a tomar sus clases.

"Mi esposo falleció lamentablemente en julio y decidí regresar al crucero, yo no he recibido apoyo, soy voluntaria, a mi me importa la seguridad de los niños, es lo principal, la tesorera de la escuela me dijo que anda buscando una despensa para regalarme por que si batallo la verdad" , precisó.

La tesorera del plantel manifestó su agradecimiento por la importante labor que Carmen Torres lleva a cabo todos los días sin importar las condiciones climatológicas, ya que con frío o calor, su amor y dedicación la han mantenido de pie.

"¿Si no estuviera ella (Carmen) como le haríamos? A veces no podemos traer a los niños a la escuela, han pasado muchos accidentes, solicitamos que nos envíen a un elemento de tránsito, es muy peligrosa esta carretera", enfatizó la tesorera.