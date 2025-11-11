José Daniel Barrera Rojas falleció después de que un conductor le cortó preferencia y embistió su motocicleta en el sector Las Plazas

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron a Gustavo Ramón “N”, señalado como el presunto responsable del accidente vial que provocó la muerte del motociclista José Daniel Barrera Rojas, de 34 años.

La orden de aprehensión fue girada tras la presión social ejercida por familiares y amigos de la víctima, quienes durante la semana realizaron diversas manifestaciones en el municipio para exigir justicia y la detención del conductor involucrado.

El siniestro ocurrió el pasado jueves en el sector Las Plazas, cuando Gustavo Ramón “N” presuntamente cortó la preferencia al motociclista, provocando un fuerte impacto. José Daniel, padre de tres niñas, sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado a un hospital de Hermosillo para recibir atención médica. Tras cuatro días de lucha y un diagnóstico de muerte cerebral, su fallecimiento fue confirmado la tarde del lunes.

Bloquearon carretera de Guaymas

Desde temprana hora del lunes, los manifestantes se reunieron en el Obelisco, para posteriormente marchar por la avenida Serdán, portando cartulinas con mensajes de exigencia y reclamos a las autoridades.

Más tarde, alrededor de las 16:00 horas, el grupo de manifestantes bloqueó la salida norte de Guaymas, a la altura del semáforo que conduce al Aeropuerto Internacional. La protesta se prolongó hasta las 20:00 horas, generando desvíos y tráfico sobre la carretera al Delfinario Sonora.

La mañana del martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que elementos de la AMIC lograron la captura de Gustavo Ramón “N”, quien enfrentará cargos por su probable responsabilidad en el hecho que derivó en la muerte del motociclista.