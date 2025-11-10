En Guaymas, la familia de José Daniel Barrera Rojas se moviliza para exigir castigo al conductor que ocasionó el accidente vial en Las Plazas.

Familiares y amigos de José Daniel Barrera Rojas, motociclista quién falleció este lunes después de un fuerte accidente vial ocasionado por la falta de otro vehículo, salieron a las calles de Guaymas a marchar para exigir justicia pues acusan que el conductor involucrado habría sido liberado bajo fianza.

El incidente ocurrió el pasado jueves, en el sector Las Plazas, cuando el chofer del automóvil cortó preferencia a Daniel, de 34 años. El fuerte impacto ocasionó lesiones graves al motociclista, padre de tres niñas, por lo que fue trasladado a un hospital en la ciudad de Hermosillo para recibir atención médica. Se confirmó su deceso esta tarde, tras días de muerte cerebral.

Raquel Rojas Velarde, madre del joven, pidió la detención del responsable del accidente y solicitó el apoyo de las autoridades correspondientes para la resolución de este caso.

Los manifestantes se reunieron desde temprano a las 08:30 horas en el Obelisco para iniciar la marcha. Posteriormente avanzaron por la avenida Serdán, con cartulinas en manos y pidiendo justicia en voz alta ante lo ocurrido.

A las 16:00 horas, la manifestación se trasladó a la salida norte de Guaymas, bloqueando el paso a automóviles en la Carretera Internacional, frente al semáforo que se dirige al Aeropuerto.