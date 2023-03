Aumenta el caos vial en calles de Guaymas por reparaciones

Las reparaciones de las principales vialidades de Guaymas causan grandes caos en horas pico.

Entre las reparaciones que mantienen algunas vialidades cerradas y el rezago en calles destruidas por los baches y fugas de drenaje, la ciudad se ha convertido en un lugar difícil de transitar, y cada día aumentan los embotellamientos y quejas por la mala o nula señalización en las zonas donde se llevan a cabo las acciones de mejora.

La alcaldesa Karla Córdova González ha insistido en que la prioridad de este gobierno es modernizar las avenidas y bulevares más transitados a fin de que el beneficio sea para el grueso de la población; los guaymenses en general lo agradecen y esperan que los trabajos den una solución duradera, pero consideran que no debería trabajarse de manera simultánea y menos sin la debida señalización.

En un sondeo realizado la mañana del viernes 24 de marzo, vecinos de distintos sectores de Guaymas expresaron que el estado de las calles es en general malo, con muchas zonas de rezago y, por otra parte, mala planeación en las obras que realizan los gobiernos municipal, estatal y federal.

“Muchos proyectos los hacen así, no piensan en el caos que van a ocasionar, desde antes deben saber qué vías alternas se pueden usar, se ponen a cerrar a lo loco y es donde se hace este relajo”, comentó un vecino del sector Miramar.

Un hombre de la colonia Niza, reclamó que aun cuando sale de su casa con anticipación, no siempre llega a tiempo a su destino, y que para saber que calles utilizar, es necesario pasar una mala experiencia, pues no se emiten comunicados precisos ni en las radios ni en redes sociales.

Habitantes de Guaymas se quejan

“Ayer iba a la casa de mi compadre en Miramar, me fui por el Luis Encinas, me tuve que regresar y meter por Las Colinas, no había ningún señalamiento que me dijera qué hacer, ya hasta el fondo me dijeron que no podía pasar, y eso no fue en hora pico, fue como a las 10:00 de la mañana, deberían señalar cuando no hay paso”, dijo.

“De por sí la gente somos algo inconscientes que muchas veces nos paramos en donde no debemos o de pararnos en la calle para bajar a un chamaco, ahora está peor porque no hay alguien que organice bien, no se miran tránsitos, no se mira nada, antes había, ahora no, la gente se da vueltas en U por la misma desesperación y no hay quien controle eso”, expuso un residente de la colonia Las Playitas.

De manera extraoficial trascendió que los proyectos se licitan e inician sin antes consultar al jefe de Tránsito Municipal la viabilidad, y ya que las obras están a punto de iniciar le dan la instrucción de hacer el plan de vías alternas y control del tránsito, cuando el debería tener parte en la planeación que se hace desde distintas instancias como la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) o la misma Dirección Municipal de Infraestructura Urbana.

Las vialidades que actualmente están cerradas (parcial o totalmente) son la avenida Serdán y el bulevar Luis Encinas, y en las próximas semanas se harán importantes remodelaciones en otros dos bulevares: Las Plazas y Diana Laura Riojas, y los automovilistas se desconciertan más al imaginar que transitar en Guaymas será un prolongado “hágale como pueda o no salga”.