Canaco Guaymas-Empalme pretende duplicar número de afiliados

GUAYMAS, SON.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Guaymas-Empalme, tiene 250 negocios afiliados y pretende duplicar el número este año, para lo que en las últimas semanas han recorrido personalmente los comercios en Empalme.

Explicó que diariamente visitan un promedio de cuatro comercios y una vez que terminen en el municipio rielero continuarán con San Carlos, donde también hay nuevos negocios que podrían recibir los beneficios de agremiarse a la cámara.

Desde que asumió el liderazgo el pasado mes de abril, se han formalizado varios convenios con empresas locales, a fin de que los miembros de la Canaco tengan descuentos, y el último se firmó la semana pasada con una funeraria del centro de la ciudad.

“Ojalá no lo ocupemos (la funeraria) pero si es muy bueno tener eso porque me he dado cuenta de que las personas no siempre tienen el dinero porque eso no avisa, hicimos el convenio y nos van a dar muy buenos precios”, señaló.