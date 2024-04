Realizan campañas de prevención del dengue y fiebre manchada: SSA

La Secretaría de Salud Pública trabaja en campañas contra el dengue y fiebre manchada antes de la temporada de lluvias para informar a la ciudadanía antes de tiempo.

Personal de la Secretaría de Salud Pública (SSA) trabaja en la prevención del dengue y la fiebre manchada en el estado, aseguró José Luis Alomía Zegarra.

El secretario de salud indicó que, en específico con la campaña de prevención del dengue, inicia antes de la temporada de lluvias para informar a la población sobre el mosquito transmisor, su hábitat y todo lo que conlleva a la proliferación de esta especie.

"El dengue es una enfermedad que se transmite desde la picadura de un mosquito, pero no de cualquier mosquito, es un mosquito específico que le gusta vivir en la periferia de los domicilios, ahí en donde encuentra criaderos, donde encuentra agua limpia, porque es un mosquito que no le gusta ni el agua sucia ni el agua que corre, es decir, no es un mosquito que vamos a encontrar en los ríos, en los arroyos, no lo vamos a encontrar en el agua sucia del desagüe, el mosquito que transmite el dengue es un mosquito que vive particularmente en agua limpia" , señaló.

Ante esto, explicó que para la prevención del dengue así como la proliferación del mosquito transmisor, se debe trabajar en conjunto con la población y las autoridades municipales para la limpieza y recolección de basura, así como de aquellos objetivos en donde se pudiera estancar el agua limpia y esto ayude a la distribución del mosquito.

Fiebre manchada

Con respecto a la fiebre manchada (ricketsiosis), Alomía Zegarra explicó que realizan campañas en escuelas y en la comunidad en general para identificar los lugares en donde pudiera encontrarse la garrapata, transmisora de esta enfermedad

Asimismo hizo un llamado a la población para también ver por el bienestar animal, en específico de perros,los cuales son los huéspedes idóneos de las garrapatas.

"Las garrapatas suelen estar presentes en lugares de mucha maleza, lugares sucios, lugares en donde no hay mucha limpieza, y si esos lugares están cerca de nuestros domicilios, cerca de los lugares educativos o en donde están los niños, en este lugar podría haber una mordedura por parte de una garrapata, y por lo tanto, realizar una transmisión y generar una enfermedad. Aquí estamos trabajando mucho a nivel de campo en dos variantes directas: abordamos a las personas en las escuelas a través de la estrategia 'Supersani' y en el tema de salud y bienestar animal" , concluyó.