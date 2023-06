Concesionarios del transporte urbano se niegan a prender aires en Guaymas

La mañana del viernes 9 de junio, en una parada de camión ubicada en la avenida Abelardo L. Rodríguez, por más de media hora se vio que ninguna de las unidades que pasaron traía el aire encendido, y los usuarios comentaron que cada temporada de verano ocurre lo mismo.

Concesionarios del transporte urbano en Guaymas se han negado a encender los aires acondicionados, a pesar de que tiene más de un mes la entrada en vigor del acuerdo que establece que a partir del 1 de mayo deben de brindar dicho servicio.

La mañana del viernes 9 de junio, en una parada de camión ubicada en la avenida Abelardo L. Rodríguez, por más de media hora se vio que ninguna de las unidades que pasaron traía el aire encendido, y los usuarios comentaron que cada temporada de verano ocurre lo mismo, porque los concesionarios “mangonean” a las autoridades del transporte.

“Así es como ha sido en Guaymas por mucho tiempo, los empresarios no se dejan tocar por nadie y son ellos los que mangonean a los funcionarios que están en el gobierno, no es posible que los dejen hacer esto y que no los multen, es año con año con año”, expuso un vecino de la colonia San Vicente.

Un joven que se dedica a la albañilería en distintas colonias de la ciudad, comentó que por su trabajo se ve en la necesidad de tomar todas las rutas, y que según lo que ha escuchado, harán lo mismo que el año pasado: encender los aires en el mes de agosto, ya cuando la humedad en el ambiente sea más difícil de soportar.

Sigue maltrato de choferes hacia adultos mayores

Por otra parte, recordaron que aún sigue el maltrato de los choferes hacia los adultos mayores; este tema ha sido denunciado muchas veces y las principales quejas son: que se niegan a recogerlos si los ven solos en la parada, no les respetan la tarifa, ponen el camión en marcha sin esperar a que terminen de abordar y se comportan de modo impaciente con ellos.

“No prenden nada el aire, y deben de saber que aquí es una de las partes donde son más déspotas con las personas de la tercera edad, son muy estúpidos, les arrebatan el dinero y no esperan a que se sienten y arrancan”, dijo un usuario de la ruta Guaymas Norte.

En fechas recientes, un operador de esa ruta fue suspendido temporalmente por tener actitudes groseras con las personas de la tercera edad y el caso se dio a conocer públicamente, pero algunos usuarios aseguran que eso lo hicieron solamente por la presión de “presentar trabajo”, porque otros choferes siguen comportándose igual y no los sancionan.