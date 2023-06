Camiones de Guaymas y Empalme aumentan el pasaje tras prender refrigeración

Aunque los usuarios señalan que eso les afecta en su economía, la mayoría prefiere viajar con la comodidad del aire, aunque cueste más.

La ruta de pasaje suburbano Guaymas-Empalme aumentó su tarifa de 16 a 18 pesos, después de que los concesionarios de la empresa Tugesa y el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes) llegaran a un acuerdo para que los camiones enciendan los aires acondicionados.

El anuncio se hizo la tarde del jueves, y el viernes 30 de junio las ocho unidades traían pegada a un costado la leyenda que dice "18 pesos", y aunque los usuarios señalan que eso les afecta en su economía, la mayoría prefiere viajar con la comodidad del aire aunque cueste más.

El delegado del Imtes en Guaymas-Empalme, Misael Nápoles Cañedo, recordó que por ley las rutas suburbanas como San Carlos, San José y Guaymas-Empalme no están obligadas a dar ese servicio, pero la temperatura ambiental es muy alta y eso llevó a los concesionarios a valorar la decisión e implementar este plan a modo de prueba.

Dijo que ese acuerdo se estableció desde la dirección general en Hermosillo, y que en cuanto termine la temporada de verano apagarán los aires y regresarán a la tarifa ordinaria de 16 pesos (actualizada en 2017), ya que los dos pesos “extra” son para que los viajes sean costeables para los concesionarios.

Explicó que será una etapa de “concientización” al usuario, y que si alguien no puede o no quiere pagar los 18 pesos puede dar 16 y no habrá ningún problema, pero se espera que los pasajeros comprendan el motivo del alza.

Respuesta de la ciudadanía

En la parada de camiones de la calle 20 entre Serdán y Abelardo L. Rodríguez, buena parte de los usuarios no sabían de esta disposición, pero al subir y sentir la refrigeración sacaban su dinero extra.

También se vio el caso de un señor que dijo que sólo daría 16 pesos, por lo que el operador se molestó y le reclamó que la tarifa es de 18 pesos y debía pagar, pero el pasajero se negó y al final el chofer no dijo nada, arrancando la marcha.