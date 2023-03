Llega el WiFi a camiones de Navojoa; ofrecen internet a los usuarios

Los usuarios han respondido de manera positiva hacia esta nueva adición en el transporte público.

Para tratar de atraer a los usuarios y retomar el impacto que tenía antes de la pandemia, algunas de las unidades del servicio de transporte público en Navojoa ya cuentan con servicio de WiFi gratuito.

Se trata de la unidad 003 del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), y es operada por el joven Eduardo Hinojosa Navarro.

Los usuarios han recibido de buena manera esta nueva adición, quienes manifestaron sentirse en un servicio de cinco estrellas.

" Por un momento pensé que era broma pero al ingresar me pude percatar que sí está activo el servicio de wifi. Me parece un gran avance, sobre todo para no perder la comunicación con tus familiares ", comentó Esmeralda Cota Arce.

Piden que se aplique a todas las unidades

Aunque por el momento es la única ruta que cuenta con WiFi, estudiantes exhortaron a los demás concesionarios a aplicar la misma estrategia.

" Muchas veces no tenemos dinero para una recarga y con el servicio del wifi ya te puedes comunicar con tus padres de que ya llegaste a la escuela o estas por llegar a la parada de camiones ", expresó Yolanda Márquez Miranda, estudiante de la Universidad de Sonora.

A pesar de eta novedad en los transportes, los usuarios también esperan que llegue de manera inmediata el servicio de credencialización.