Retrasan rehabilitación de Parque Industrial en Cajeme por cambios

Fernando Durazo Picos, titular de Desarrollo Económico de Cajeme, comentó que en los últimos meses los industriales han cambiado el proyecto que se tiene que implementar para la rehabilitación del bulevar Circunvalación.

La rehabilitación del Parque Industrial de Ciudad Obregón se ha retrasado porque los empresarios han cambiado el método y presupuesto que se va a destinar en esta obra que contará con aportación privada y del Gobierno del Estado.

Fernando Durazo Picos, titular de Desarrollo Económico de Cajeme, comentó que en los últimos meses los industriales han cambiado el proyecto que se tiene que implementar para la rehabilitación del bulevar Circunvalación.

Aunque el recurso programado era de 240 millones de pesos, dijo, los empresarios modificaron el proyecto e incrementaron el grosor de la carpeta asfáltica de 5 a 11 centímetros, lo que disparó el presupuesto aún más.

“Ahorita lo que estamos viendo en las revisiones es que lo mejor es hacerla de concreto hidráulico porque el asfalto de 11 centímetros es inviable, es decir, eso saldría en 300 millones de pesos, mientras que la de concreto hidráulico saldría 315 millones, este es más duradero, por eso se está revisando esa posibilidad”, destacó.

Recordó que esta obra se llevará a cabo en tres etapas, donde también incluye la rehabilitación de calles aledañas al bulevar Circunvalación, lo que mejoraría la circulación de los vehículos de carga pesada que trabajan para la zona industrial.

¿Por qué se retrasaron los trabajos?

El alcalde Javier Lamarque Cano agregó que los retrasos se deben a los cambios que han realizado los empresarios, por lo que existe el riesgo de que el recurso que aportará el Gobierno del Estado sea gastado en otras necesidades.

“Son situaciones que han complicado el proceso, pero no es de parte nuestra, el gobernador Alfonso Durazo ha estado claro, pero si no se toma una decisión pronto, el recurso se va a ir a otro lado porque ya estamos a mayo. No podemos llegar a julio o septiembre con esta situación porque el dinero se va a ir”, precisó.

Cabe señalar que esta obra se realizará con inversión pública y privada, donde el Gobierno del Estado se comprometió a aportar la mitad y los industriales el resto de la cantidad necesaria.