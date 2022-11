Cambian de parecer y aprueban anuencias para venta de cerveza en Huatabampo

La propuesta del alcalde Jesús Flores Mendoza había sido desaprobada por los regidores en un principio.

Luego de que en la sesión extraordinaria de Cabildo número 19 del Ayuntamiento de Huatabampo, regidores negaran por mayoría al alcalde Jesús Flores Mendoza las anuencias para venta de cervezas, vinos y licores, en menos de 36 horas cambiaron de parecer.

Y es que antes de culminar la sesión de Cabildo del día miércoles 16 de noviembre, Flores Mendoza inmediatamente citó a "reconsiderar lo rechazado".

En la sesión extraordinaria de Cabildo número 20, dos de las regidoras que habían votado en contra cambiaron su postura votando a favor para que se autoricen las anuencias en las comunidades del Etchoropo y La Escalera.

Las ediles que cambiaron de parecer, Rosa Carmina Ruíz Millán y Jesús Elena Castro Valdez, señalaron que afectarían directamente la economía de familias que ya se encuentran operando esos establecimientos.

"Yo estaba en la postura de que no se sumarán más expendios en comisarías, lo dije públicamente y lo sostengo, pero cuando llegué a mi casa ese día miércoles estaba esperando una familia del Etchoropo, y ellos ya están operando el expendio La Lomita, y me explicaron que no iba sumarse uno más sino que era uno que ya estaba establecido", explicó.

La regidora destacó que le pidieron de manera encarecida que los apoyará porque es el sustento de los cuatro miembros de una familia y que no tienen otro ingreso.

"Me entregaron una lista en donde han realizado apoyos a la comunidad, en donde se ayudó a un boxeador y a otras familias", comentó