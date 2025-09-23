Agua Prieta será el primer municipio de Sonora en recibir al Dr. Vagón con consultas gratuitas en más de 15 especialidades médicas.

Del 23 al 27 de septiembre, el Dr. Vagón, Tren de la Salud de Fundación Grupo México, ofrecerá atención médica gratuita en Agua Prieta, marcando el inicio de su recorrido por Sonora.

El tren cuenta con 18 vagones adaptados como consultorios médicos, donde se brindarán servicios en más de 15 especialidades, entre ellas:

Medicina general

Pediatría

Ginecología

Geriatría

Odontología

Dermatología

Oftalmología

Nutrición

Psicología

Rehabilitación física

Planificación familiar

Optometría

Audiometría

Análisis de laboratorio

Además, dispone de espacios especializados como el Vagón de la Mujer, enfocado en la salud femenina y detección de cáncer de mama, y el Vagón de la Diabetes, destinado al diagnóstico y atención de complicaciones relacionadas con esta enfermedad.

¿Dónde estará el Tren de la Salud en Agua Prieta?

La clínica itinerante estará ubicada en avenida Ferrocarril, entre calle Primera y 6, donde se repartirán 500 fichas diarias a partir de las 6:00 de la mañana. Los medicamentos prescritos se entregarán sin costo en la farmacia del tren.

Con esta iniciativa, se busca acercar servicios de salud de calidad a comunidades con acceso limitado a atención médica, beneficiando a cientos de familias de la frontera sonorense.