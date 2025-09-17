El Tren de la Salud recorrerá Sonora del 23 de septiembre al 14 de noviembre con servicios médicos y medicamentos sin costo.

Del 23 de septiembre al 14 de noviembre, el Dr. Vagón, el Tren de la Salud de Fundación Grupo México, recorrerá ocho municipios de Sonora para ofrecer consultas médicas gratuitas, entrega de medicamentos y campañas de prevención.

En esta cuarta visita a la entidad, el proyecto instalará clínicas móviles con atención médica general y de especialidad, además de servicios en salud integral para la mujer, control de diabetes, nutrición, salud visual, soluciones auditivas, rehabilitación física y planificación familiar.

Entre las campañas extraordinarias destacan las mastografías gratuitas en el Vagón de la Mujer, como parte de la detección oportuna de cáncer de mama durante octubre, además de esterilización animal en Nogales y Puerto Peñasco, y desparasitación infantil en Benjamín Hill.

El calendario de atención es el siguiente:

Agua Prieta: 23 al 27 de septiembre

23 al 27 de septiembre Cananea: 29 de septiembre al 3 de octubre

29 de septiembre al 3 de octubre Nogales: 6 al 10 de octubre

6 al 10 de octubre Puerto Peñasco: 13 al 17 de octubre

13 al 17 de octubre Benjamín Hill: 20 al 24 de octubre

20 al 24 de octubre Hermosillo: 27 al 31 de octubre

27 al 31 de octubre Guaymas: 4 al 8 de noviembre

4 al 8 de noviembre Ciudad Obregón: 10 al 14 de noviembre

Diariamente se entregarán 500 fichas de atención a partir de las 6:00 de la mañana en cada sede, las cuales garantizan la consulta y, en caso de requerirse, medicamentos sin costo en el vagón-farmacia.

Desde su primera llegada a Sonora, el Dr. Vagón ha otorgado más de 59 mil consultas médicas y entregado 70 mil medicamentos gratuitos, consolidándose como un proyecto de alto impacto social en la entidad.