La diputada Gabriela Félix presentó una iniciativa para reformar la Ley del Registro Civil y eliminar la posibilidad de que personas de 16 y 17 años se casen con autorización de padres o tutores, cerrando así un vacío legal.

La propuesta elimina la fracción de la Ley del Registro Civil que todavía permite a jóvenes de 16 y 17 años casarse con el consentimiento de sus padres o tutores, a pesar de que el Código de Familia ya establece los 18 años como requisito.

Félix explicó que actualmente existe un vacío legal que genera confusión:

“Por un lado, el Código de Familia señala que sólo quienes hayan cumplido 18 años pueden contraer matrimonio; por otro, la Ley del Registro Civil permite que los mayores de 16, con consentimiento expreso de quienes ejerzan la patria potestad, puedan casarse”.

Protección de niñas, niños y adolescentes

La legisladora subrayó que la reforma busca cerrar esa contradicción y garantizar un marco jurídico más sólido para proteger a la infancia y adolescencia.

“Para el caso de las niñas, niños y adolescentes, la regla suprema para interpretar cualquier norma es guiarse con base en el interés superior de la niñez. El tema no es menor; resulta urgente legislar bajo ese enfoque para garantizarles el Sonora que se merecen”.

Una agenda centrada en la niñez

Con esta propuesta, Gabriela Félix refuerza su agenda legislativa enfocada en los derechos de niñas, niños y adolescentes, impulsando reformas que aseguren un futuro con dignidad y oportunidades.