Cajemenses molestos ante la falta de agua en Panteón del Carmen

A pesar de que cada 10 de mayo asisten cientos de ciudadanos al Panteón del Carmen para visitar las tumbas de las mamás que fallecieron, en esta ocasión resultaron molestos porque el camposanto no contó con el servicio de agua.

El panteón municipal abrió sus puertas desde la mañana de este miércoles y corporaciones municipales implementaron los operativos para agilizar la circulación por la Calzada Francisco Villanueva, sin embargo, cuando los visitantes llegaron a la tumba de su familiar querido hizo falta el agua para hacer las labores de limpieza y llenar los floreros.

Molestos por la falta de servicio, cajemenses expresaron la importancia de que el panteón cuente con el agua necesaria, ya que es fundamental para limpiar las tumbas, además de regar las flores y plantas que adornan el lugar de su ser querido.

¿Qué opinan los cajemenses?

“Yo siempre vengo el Día de las Madres y el Día de Muertos, nunca me había tocado venir y que no haya agua, es increíble que no piensen en todas las personas que venimos este día y que no se preparen con algo tan importante como el agua”, dijo Flor Solís.

“Yo vengo a la tumba de mi mamá este día, ahorita mi hijo tuvo que ir a conseguir agua porque aquí de plano no hay. Yo ya sabía que les falla mucho el tinaco, pero no es posible que ni en días especiales puedan dar el servicio”, expresó Lupita Castro.

“Nosotros vinimos con las cubetas, escoba, trapeador, todo para limpiar. Compramos las flores y las vamos a poner sin agua, para mañana ya van a estar secas. A la otra mejor que avisen y uno se viene preparado con el agua porque venimos confiados que va a haber”, señaló José Luis Pérez.

A través del área de Comunicación Social de DIF Cajeme, se informó que la falta del servicio se debe a que está descompuesta la bomba del tinaco, por lo que se está trabajando en la instalación de la pieza faltante.

Se dio a conocer que este Día de las Madres están enviando pipas para que los visitantes puedan agarrar agua, sin embargo, en un recorrido realizado por el equipo de Expreso los asistentes dijeron no haber visto la unidad repartiendo el vital líquido.