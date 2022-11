Solaqua no utilizó aguas residuales para uso agrícola: Distrito de Riego

Humberto Borbón Valencia, director del Distrito de Riego del Río Yaqui explicó que a pesar de que la empresa Solaqua afirmaba usar las aguas residuales tratadas para uso agrícola, ellos nunca utilizaron ese líquido para ese fin.

Pese a que en su página oficial la empresa Solaqua describe que las aguas residuales que trataba en Ciudad Obregón eran transformadas para uso agrícola en el Valle del Yaqui, estos líquidos nunca se utilizaron para ese fin, aseguró el director del Distrito de Riego de esta región.

Humberto Borbón Valencia explicó que el sector agrícola nunca conoció el tipo de tratamiento que se le aplicaba en las plantas de tratamiento, por lo que consideraban que era un riesgo utilizarla en hortalizas y otros tipos de cultivos.

“Nosotros no tenemos los análisis de esas aguas, extraoficialmente nosotros escuchábamos que no la estaban tratando por problemas con el Oomapas de Cajeme, pero nosotros como Distrito de Riego no las metíamos a canales por los problemas que pudiera ocasionarle a las hortalizas y cultivos en fresco, realmente nosotros como Distrito de Riego no la estamos manejando” , expresó.

Agregó desconocer si algunos productores hayan extraído estas aguas de manera directa, pues probablemente pudo utilizarse para la producción de granos solamente.

Cabe señalar que el objetivo de las plantas tratadoras de aguas residuales es regresar estos líquidos al medio ambiente sin contaminantes, por lo que en el proyecto de Cajeme se buscaba beneficiar al sector agrícola.

“El proyecto Oomapas de Cajeme consistió en el tratamiento de las aguas residuales municipales para su transformación en aguas aptas para uso agrícola, generando beneficios económicos para la región y evitando la contaminación y degradación de nuestro medio ambiente. El tipo de proceso que utilizamos es el sistema lagunar basado en procesos biológicos operados con aireación mecánica y desinfección final con cloro” , se señala en la página oficial de la empresa.

Hace una semana, autoridades municipales tomaron posesión de las dos plantas tratadoras de aguas residuales que eran operadas por Solaqua, ya que se detectó que no estaban operando y se estaban ocasionando severos problemas de contaminación.

Actualmente existe un litigio legal donde el municipio busca suspender el contrato que se tiene con la empresa para poder tratar las aguas residuales de manera directa.

Cabe señalar que la empresa Solaqua estaba operando en Cajeme desde el año 1997.