No existen denuncias de robo de autos advertidos en audios de WhatsApp

A través de la aplicación de mensajería se ha distribuido entre cajemenses un supuesto nuevo modo de robo de autos en el centro de la ciudad, donde desconocidos se hacen pasar por agentes de seguridad.

Aunque en redes sociales circularon audios donde personas alertaban de un supuesto modus operandi para robar vehículos en Ciudad Obregón, donde los delincuentes se identifican como comandantes de la policía municipal, autoridades de Seguridad Pública aseguraron que no se han registrado denuncias de este tipo.

Y es que desde hace días, a través de la red social WhatsApp, personas desconocidas compartieron que supuestamente habían sido víctimas de delincuentes que quisieron robarles el vehículo que conducían en el centro de la ciudad.

“Iba por la Miguel Alemán un poquito apurada porque quería llegar a un lado, iba rebasando carros, pero según yo bien, a buena distancia, de repente se me para un carro blanco cerrado a un lado de mi y me dice que es el comandante de Seguridad Pública y que me parara, yo le seguí y le di más recio. Le hablé a un policía y me dijo que así están operando ahorita, que querían quitarme el carro” , expresó una mujer en un audio de WhatsApp.

“Ya le pasó a dos amigas mías de que carro a carro les dicen que se paren, que es comandante de no sé qué, los quieren parar cuando está oscureciendo, son carros tipos Sedán, les pasa más a las mujeres y adultos mayores. Ya le pregunté a un policía y me dijo que así es como se están robando carros, dicen que es comandante de la policía municipal, pero no es cierto” , señaló un hombre que tampoco se identificó en el audio.

Sin denuncias

Ante estos hechos, el titular de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz Hernández, aseguró que este tema ya se analizó con la Fiscalía de Sonora y no se tiene el registro de alguna denuncia por este modus operandi.

“No dejamos pasar todo lo que circula en redes porque efectivamente es una situación que tenemos que atender, aunque no signifique que esté pasando, pero estamos tomando acciones. No tenemos alguna denuncia directa y tampoco en la Fiscalía de Sonora. Exhortamos a la ciudadanía que en dado caso haya una situación de este tipo haga la denuncia correspondiente al 911 o el 089, cualquier ciudadano puede hacerlo” , expresó.

Resaltó que se tiene conocimiento de que este tipo de robos a vehículos se cometen en otras ciudades, donde los delincuentes se identifican como una autoridad policial, sin embargo, en Cajeme no se tienen reportes directos de este tipo.