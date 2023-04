Guardia Nacional usa como centro de hospedaje el albergue para migrantes

El albergue conocido como la Casa del Pobre y del Migrante “El Buen Samaritano”, dejó de funcionar y fue cedido a la Guardia Nacional para hospedarse mientras realiza labores de de seguridad en el municipio.

Aunque en años anteriores el municipio de Cajeme contaba con un albergue para migrantes, actualmente el edificio es un centro de hospedaje para los elementos de la Guardia Nacional que están comisionados a realizar acciones de seguridad en la región.

El alcalde Javier Lamarque Cano comentó que el albergue conocido como la Casa del Pobre y del Migrante “El Buen Samaritano”, dejó de funcionar porque no se le brindaba atención a ninguna persona que fuera de otro estado o país.

“La Casa del Migrante se cerró para usarse con otros fines porque no se ocupaba, tenía años sin ocuparse, estaba solo el espacio y se necesitaba un lugar para elementos de la Guardia Nacional y Sedena para cuestiones de seguridad en el municipio”, precisó.

Aseguró que en Cajeme no se tiene un problema serio por presencia de migrantes, ya que regularmente sólo llegan a descansar y continúan con el camino para llegar hasta Estados Unidos.

“Afortunadamente la problemática de la migración en Cajeme no es crítico, las personas van de paso o no se quedan, los migrantes que tenemos aquí duran unos días y se van, no es una problemática aguda”, destacó.

Recordó que DIF Cajeme cuenta con un programa que se encarga de atender a indigentes, a quienes se les brinda alimentación, ropa y hospedaje en algún albergue mientras los regresan con sus familias o hacia los lugares de origen.