SEC analiza denuncias de la Secundaria Técnica 2

El director de Secundarias Técnicas del Estado, Mario Hernández Barrera, comentó que se han tenido reuniones con los padres de familia que denuncian las deplorables condiciones en que se encuentra la Secundaria Técnica 2.

A raíz de que se dieron a conocer las malas condiciones en que se encuentran las instalaciones de la Secundaria Técnica 2, autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) están recibiendo las denuncias de maestros y padres de familia que están exigiendo la destitución de la actual directora del plantel.

El director de Secundarias Técnicas del Estado, Mario Hernández Barrera, comentó que se han tenido reuniones con las personas denunciantes, por lo que una vez recaudadas las pruebas correspondientes se llevará la información a la Dirección de Atención de Secundarias.

“Ahorita yo no puedo resolver nada, yo no voy a decir si la maestra se va o no, ella tiene un derecho como trabajador, yo llevaré esas evidencias que me van a presentar y acudiré al canal correspondiente para que se tome la decisión. Lo vamos a empujar para que se resuelva inmediatamente, porque queremos que se atiendan a los alumnos, las escuelas están para atender al alumno” , expresó.

Escuela permanece tomada

Cabe señalar que, desde el pasado lunes, la secundaria está tomada por los padres de familia, ya que aseguran que la directora tiene descuidado el plantel porque no invierte recursos en los trabajos de limpieza y adquisición de equipamiento como aires acondicionados.

Leticia López Quiñones, madre de familia, señaló que la escuela se encontraba sucia, llena de basura y sin los equipos necesarios, además de que anteriormente se han recibido recursos para trabajos de rehabilitación y no se han visto reflejados.

“La escuela estaba toda sucia, los niños no podían entrar al año de los sucios que estaban, aparte no hay rendición de cuentas y si se le cuestiona no le parece, no hay material de limpieza ni papelería, entonces no se sabe dónde queda todo ese dinero” , resaltó.

Mientras tanto, los maestros están trabajando bajo protesta porque aseguran que son víctimas de presunto hostigamiento laboral y de malos tratos por parte de la dirección del plantel.

Cabe señalar que desde el pasado fin de semana se realizaron trabajos de limpieza en el interior de la escuela, sin embargo, los inconformes precisaron que seguirán las manifestaciones hasta que la directora sea destituida por las autoridades.