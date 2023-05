Responde alcalde de Lamarque a señalamiento de Cajeme Cómo Vamos

El presidente municipal destacó que, en ocasiones se requieren llevar a cabo obras de manera urgente porque los mismos ciudadanos se están viendo afectados, por lo que se busca atenderlos de manera inmediata y un proceso de licitación lleva varios procesos burocráticos.

Luego de que la asociación civil Cajeme Cómo Vamos diera a conocer que el Ayuntamiento de Cajeme privilegia la contratación de proveedores por adjudicación directa, el alcalde Javier Lamarque Cano dijo que esto ayuda a agilizar la respuesta de atención a las peticiones de la población.

El presidente municipal destacó que, en ocasiones se requieren llevar a cabo obras de manera urgente porque los mismos ciudadanos se están viendo afectados, por lo que se busca atenderlos de manera inmediata y un proceso de licitación lleva varios procesos burocráticos.

"Hay situaciones donde se presenta una solicitud o una demanda ciudadana sobre un drenaje colapsado y no podemos actuar porque hay que tener el presupuesto, luego hay que hacer los estudios, la convocatoria, el proceso de licitación y se va más de un mes con el problema, yo me desespero, la gente que no sabe cuál es el procedimiento se desespera más porque piensa que no se quiere atender”, expresó.

Sin embargo, dijo, cuando son inversiones grandes como la compra de patrullas para la Policía municipal obligatoriamente se tiene que llevar un proceso de licitación, es por ello que hasta el momento no se han logrado comprar las unidades que se anunciaron a inicios de año.

Agregó que en el caso de inversiones menores como obras de rehabilitación de vialidades o de infraestructura de drenaje se continuará utilizando la contratación por adjudicación directa para dar una respuesta inmediata.

“Cuando hay manera de responder lo más pronto posible con adjudicación directa claro que se hace, porque lo que va a durar un mes lo podemos resolver una semana, pero en todos los casos nos cuidamos de que se respete la normatividad”, precisó.

Según informó la asociación civil en días anteriores, de 387 contratos de proveedores que obtuvieron de la plataforma de Transparencia, 347 de ellos han sido por adjudicación directa, mientras que 16 han sido por invitación restringida y 24 por licitación pública.