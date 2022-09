No hay respuesta para rehabilitación de Parque Industrial: Lamarque Cano

La presidenta de la Canirac aseguró desconocer la situación con respecto a la empresa que consideró no instalarse en la ciudad debido al estado de las calles.

Aunque el gobernador Alfonso Durazo Montaño ya hizo el compromiso con la iniciativa privada de cubrir el 50 por ciento de la inversión que se requiere para la rehabilitación del Parque Industrial de Ciudad Obregón, los empresarios no han presentado el proyecto correspondiente, aseguró el alcalde Javier Lamarque Cano.

Y es que a pesar de que ya se ha anunciado que para este proyecto se requieren alrededor de 420 millones de pesos, el presidente municipal precisó que no se ha tenido respuesta por parte de los usuarios del Parque Industrial, por lo que es importante agilizar los trámites para iniciar con los trabajos necesarios.

“El compromiso ahí está sobre la mesa, nosotros hemos realizado los trámites para que esto se concrete, pero no hemos recibido la respuesta correspondiente por parte de ellos, durante mucho tiempo lo estuvieron planteando, pero ahora que tienen una atención concreta por parte de las autoridades, la respuesta de ellos no ha sido oportuna para iniciar las obras de rehabilitación” , expresó.

Sí llegan nuevas empresas

Ante las declaraciones de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Adriana Torres de la Huerta, donde dijo que una empresa estaba analizando la posibilidad de instalarse en Ciudad Obregón por el problema de las calles, Lamarque Cano aseguró desconocer esta situación.

“Nosotros no tenemos noticias de ninguna empresa que se haya ido por ese motivo que mencionan, oficialmente no hay información al respecto. El estado de las vialidades por supuesto que influye, el alumbrado y los servicios que tiene el municipio, claro que es un factor importante, no es lo único, por eso estamos trabajando para ello” , indicó.

Además agregó que sí hay crecimiento económico en el municipio, pues la empresa textil Sinatex está en proceso de general mil 200 empleos nuevos por proyectos de ampliación.

Recalcó que también está en proceso la llegada de la empresa Skybridge que se instalará junto al Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, y adelantó que están en puerta la instalación de un Parque Industrial en el sur del municipio y otro en el sector oriente, ambos con inversión privada.