"Era todo para mí"; Ana recuerda a 'Nala' el día de muertos de mascotas

La pequeña Ana Sofía no imaginaba estar colocando un altar a su perrita 'Nala' este día de muertos de mascotas, quien apenas el pasado domingo vivió la desaparición de la que consideraba como su hermana.

Hace apenas unos días, la pequeña Ana Sofía Contreras González no imaginaba que este 27 de octubre estaría colocando un altar para la perrita 'Nala', quien además de haber sido su mascota durante dos años era considerada como su mejor amiga.

Fue el pasado domingo cuando la perrita desapareció al salirse de su casa en la comunidad La Tinajera, por lo que de inmediato sus familiares procedieron a buscarla sin tener un resultado positivo.

Con lágrimas en los ojos, la pequeña de ocho años de edad recordó que tres días después de haber desaparecido la encontraron muerta en un monte cercano a la comunidad, por lo que en ese momento se perdieron las esperanzas que tenían de localizarla.

“El domingo se nos perdió y el miércoles la encontramos muerta y tirada para unas tierras. Yo la quiero mucho, era como mi hermana. Siempre corríamos juntas y jugábamos afuera y pues ahora ya no lo hago y me da mucha tristeza porque ella era todo para mí” , expresó.

Nala fue un regalo de un familiar para Ana Sofía hace dos años, desde entonces la pequeña se encariñó con la perrita, ahora la familia colocó un altar con su fotografía, veladoras y las comidas que más le gustaban en vida.

“Cuando la encontramos la juntamos y la enterramos atrás de mi casa. Ahora siempre iré a visitarla, le puse dos botecitos de flores, ya le prendimos su veladora. Mi mamá me dijo que ella va a estar siempre al lado de nosotros” , expresó.

Ana Guadalupe González Luzanilla, madre de Ana Sofía, comentó que desconocen cuáles fueron los motivos de la muerte de Nala, pero suponen que el responsable fue el que la arrojó al monte para borrar cualquier evidencia de su muerte.

“En verdad no sabemos si la atropellaron o no, pero en las condiciones que la encontramos, sí la han de haber atropellado o la mataron y la tiraron para las tierras. Yo tenía las esperanzas de que alguien se la hubiera llevado, ese era mi consuelo, pero ya el miércoles me dijeron que la miraron en unas tierras, fuimos a buscarla y ahí estaba” , indicó.

Resaltó que la perrita tuvo cinco hijos, cuatro de ellos se quedarán al resguardo de la familia para que que sean la compañía de Ana Sofia y ahora estas mascotas ocupen el espacio de su mamá, quien era la mejor amiga de la pequeña.

Realizan misa

La madre e hija acudieron este viernes a una misa organizada por una funeraria para mascotas, con el fin de recordar a aquellos animalitos que murieron y que forman parte importante en el corazón de sus dueños.

Cada 27 de octubre, es considerado como el día donde las mascotas vuelven del más allá para visitar la casa que fue su hogar, por lo que se ha convertido en una tradición que las familias coloquen un altar con una fotografía de ellos, además de agua y su comida preferida.