Realizan posada para niños con cáncer en Cajeme

Gracias al apoyo y donaciones de los cajemenses que se sumaron a la campaña “Un abrazo de corazón”, la agrupación Amar y a Servir logró realizar la gran posada navideña para los niños que luchan contra el cáncer.

El coordinador de este grupo de voluntarios, César Omar Leyva, agradeció a las empresas, escuelas y particulares que se unieron al equipo de Amar y Servir para llevar a cabo este evento que benefició a más de 70 niños y jóvenes pacientes del área de oncología del IMSS, así como a sus padres que agradecieron este acto de amor.

“La cantidad de regalos recolectados durante la campaña alcanzará para hacer entrega a quienes no pudieron ir a la posada, y a los niños que pasarán la navidad hospitalizados” , mencionó.

Durante el evento, los niños disfrutaron de la presencia de personajes como Santoclós, Micky y Minnie Mouse, además de un cuentacuentos que mantuvo la atención de todos los pequeños durante varios minutos.

También disfrutaron de un recorrido por varias calles a bordo de un trenecito, rompieron la tradicional piñata y disfrutaron de comida, pastel y dulces, para finalmente culminar con la entrega de cobijas y un regalo que fue elegido especialmente para cada niño.

Y para no olvidar a aquellos guerreros que ya no están físicamente en este mundo, se llevó a cabo un homenaje a los niños que no ganaron la batalla contra el cáncer, y soltaron globos blancos hacia el cielo en su honor.

El Padre Salvador Nieves acudió a esta posada para bendecir a cada uno de los niños, dándoles un mensaje de motivación para que salgan adelante de esta enfermedad, así como a sus padres que cada día se esfuerzan en el proceso de recuperación.

Cabe señalar que en la agrupación Amar y Servir hay dos integrantes que recientemente culminaron su tratamiento contra el cáncer, y dos más están luchando para combatirlo, por lo que de esta manera se busca dejar un mensaje de amor y esperanza en la sociedad.