Cumplen última voluntad de Myriam: funeral con croquetas en lugar de flores

Días antes de fallecer, Myriam Girón, habitante de la colonia Urbi Villa en Cajeme, pidió a sus contactos que en su funeral dejaran croquetas para los perritos que lo necesitaran y no flores como tradicionalmente se hace, voluntad que le fue cumplida.

El último deseo que Myriam Girón tuvo en vida se cumplió, pues días antes de morir pidió que no le llevaran flores a su funeral, sino costales de croquetas para los animalitos que carecen de un hogar.

Desde hace años, Myriam fue rescatista independiente y siempre mostró su amor por los animales, sobre todos por aquellos que estaban desamparados, ya que les buscaba un hogar o los llevaba a que fueran esterilizados.

La presidenta de la Fundación CES, Yaxaira Castelo León, comentó que la cajemense, además de ser rescatista independiente, también apoyaba a esta organización con acciones para beneficio de los animalitos, pues la recordó como como una persona de gran corazón.

“Ella era muy buena persona, siempre andaba viendo por los demás, trabajaba en un lugar donde venden pollos y siempre nos hablaba para donarnos alimento bueno que desechaban y se los daba a los rescatistas independientes, siempre nos andaba ayudando a conseguir” , expresó.

Recordó que la semana pasada, cuando Myriam estaba padeciendo una enfermedad que la tenía con fiebre, compartió un estado de WhatsApp donde pidió que le llevaran croquetas a su funeral en lugar de las flores tradicionales.

“Ella tenía días enferma, subió a su estado el termómetro y puso que si se iba no quería flores, que quería croquetas, días después su hija me dio la noticia de que falleció yo me acordé de eso que compartió y quise darle difusión a su voluntad” , señaló.

Cumplen su última voluntad

La fundación CES compartió la petición de Myriam en redes sociales, a raíz de eso familiares, amigos, asociaciones protectoras de animales y ciudadanos que no la conocieron en vida, llevaron costales de croquetas a la funeraria donde fue velada.

La capilla donde estuvo su cuerpo presente fue rodeada de flores, alimento para animales de diversos tamaños, sus bebidas favoritas y una fotografía que fue colocada por sus familiares que hoy lloran su partida.

Además de los animalitos desamparados, estos alimentos también serán para los siete perros que fueron rescatados por Myriam, mismos que se van a poner en adopción para que estén con personas que les brinden cuidados responsables.

Myriam falleció a los 37 años de edad, era habitante de la colonia Urbi Villa, donde siempre estuvo pendiente de los perritos de la calle para que tuvieran alimento, además de que buscaba que fueran esterilizados o desparasitados.