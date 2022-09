Multarán a dueños de baldíos que no mantengan limpios sus terrenos

Las acciones se realizan en prevención de que se propague la enfermedad del dengue en la localidad.

Debido al crecimiento considerable de maleza en solares o predios baldíos, así como en casas abandonadas durante esta temporada de lluvias, autoridades municipales de Cajeme sancionarán a los propietarios que sean notificados y no cumplan con la limpieza correspondiente.

El alcalde Javier Lamarque Cano aseguró que estas acciones son parte del programa “Limpia tu solar”, donde el Ayuntamiento atenderá aquellos terrenos que no sean atendidos por los dueños, pero se les harán cargos económicos y una multa por incumplimiento.

“Vamos a notificar a cada uno de propietarios de los solares y les vamos a dar 15 días para que limpien, si en ese tiempo no lo hacen, vamos a intervenir nosotros, pero se le va a cobrar el costo de esa tarea y aparte una multa por no haberlo limpiado. Esto es para que les quede claro a los propietarios de solares, porque no queremos que también estas áreas se conviertan en refugios de malvivientes” , expresó.

Prevención contra el dengue

Precisó que estas acciones son de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, pues con las recientes lluvias existe el riesgo de que aumenten los casos de esta enfermedad.

“Lo decimos en buen ánimo, porque es un reclamo de la gente en las colonias, además los solares baldíos con mucha maleza son un problema de salud pública porque ahí se anidan los moscos” , indicó.

El titular de Servicios Públicos, Ildefonso Lugo Armenta, mencionó que se está haciendo un estudio para determinar el cobro extra por metro cuadrado en la limpieza de los terrenos que no sean atendidos por sus dueños.

Cabe señalar que la multa por no atender la limpieza de solares baldíos y casas abandonadas puede costar desde los 4 mil hasta los 40 mil pesos.