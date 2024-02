Inaugura el Presidente López Obrador Acueducto Yaqui en Cajeme

La construcción que inició en 2022 ha tenido hasta el momento una inversión de 2 mil 94 millones de pesos y dotará de agua potable a cerca de 34 mil personas de las 53 comunidades de la Nación Yaqui.

Ante la comunidad Yaqui, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, pusieron en operación el Acueducto y Sistema de Agua Potable que dotará del recurso hídrico a los 8 pueblos originarios de de esta Nación, esto como parte del Plan de Justicia Yaqui.

La construcción que inició en 2022 ha tenido hasta el momento una inversión de 2 mil 94 millones de pesos y dotará de agua potable a cerca de 34 mil personas de las 53 comunidades de la Nación Yaqui.

Esta obra tiene una extensión de 166 kilómetros, además de 75 kilómetros extras de ramales, siendo en total 241 kilómetros de acueducto que van a dotar de agua potable de la Presa Álvaro Obregón (Oviachic) a toda la etnia en Sonora.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que este acueducto va a permitir que el pueblo Yaqui se dote de 200 litros por segundo el cual va a alcanzar para dotar del recurso a la etnia por al menos 30 años.

"Es darle más al que tiene menos, no puede haber trato igual entre desiguales por eso estamos aquí y nos da mucho gusto participar en la inauguración de este Acueducto para que haya agua, también celebro el que se esté definiendo el Sistema de administración para el manejo del agua como se hizo con el sistema de riego ahora para administrar el acuerdo porque no queremos desperdiciar el dinero que es del pueblo, queremos que se administre bien, que se opere bien este acueducto y me da gusto que ya con el Gobierno de Sonora, con al Comisión del Agua y con la participación de las autoridades de los pueblos yaquis ya se tenga este acueducto" , precisó.

Por su parte el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, agradeció la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de quién reconoció el valor que le ha dado a las etnias del Estado, en particular al Pueblo Yaqui que por años han luchado para tener el derecho al agua que hasta el día de hoy puede ser posible.

"Es un honor recibirlo en nuestra tierra por el motivo que nos convoca que es poner en funcionamiento un acueducto que va a dotar de agua por primera vez en la historia a 50 comunidades de la etnia, 50 comunidades que se encuentran en el corazón geográfico de Sonora y que en pleno Siglo XXI carecen de lo más elemental que es el servicio de agua potable y a partir de hoy van a contar con agua potable todos los días, ese es el motivo que nos convoca hoy y por eso a esta reunión con el presidente, con Andrés Manuel López Obrador la califico como una vez más de histórica" , aseguró.

Por su parte el gobernador tradicional Yaqui, Joaquín Cota Buitimea, agradeció en nombre de su etnia el apoyo otorgado para que las y los integrantes de su pueblo puedan ser dotado del recurso hídrico.

"Agradecer el compromiso e importancia que nos ha brindado al pueblo Yaqui, como indígena como ciudadano a largo del proceso que se ha llevado a cabo ha de ser una de las más importantes que se ha hecho para el pueblo Yaqui, le agradecemos señor presidente que nuestra voz sea escuchada" , comentó.

En esta puesta en marcha del Acueducto y el Sistema de Agua Potable estuvieron presentes el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), German Arturo Martínez Santoyo, entre otras autoridades.

También en el evento se hicieron presentes integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes solicitaron al presidente de la República, la reincorporación de docentes.