Tras denuncia de agresión de policía a ciudadana, SSP Cajeme aclara hechos

Una mujer identificada como Blanca denunció en redes que la oficial Daniela le habría agredido el pasado viernes, hecho desmentido, incluso se asegura que la ciudadana en estado de ebriedad fue quien agredió a la agente.

Una policía municipal de Cajeme fue acusada en redes sociales de una presunta agresión en contra de una ciudadana, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguró que es falso.

En redes sociales, una joven identificada como Blanca “N.” denunció que una agente municipal llamada Daniela “N.”, la detuvo el pasado viernes tras cometer una infracción de tránsito y posteriormente fue víctima de supuestos golpes y agresiones físicas.

“La señora me esposó para después encerrarme sola y me comenzó a golpear sin yo poder defenderme; además que me escupió en todo el rostro, me arrancó muchísimo cabello, me asfixió y me amenazó diciéndome que si yo la demandaba ella se encargaría de encerrarme de 3 a 4 años en prisión” , explicó.

Ante estas declaraciones, el área de Comunicación Social de Seguridad Pública aseguró que el contenido de esta información es falso e informaron que las presuntas agresiones fueron por parte de la ciudadana, después de que cometieron una infracción y se le detectó que traía aliento alcohólico.

En el comunicado, se mencionó que la conductora puso resistencia, así como dos mujeres más que la acompañaban, por lo que fueron canalizadas al área de Juzgados Cívicos Municipal por las faltas administrativas cometidas.

“La conductora adoptó una conducta agresiva haciendo caso omiso a la autoridad policiaca e intentando retirarse del lugar, por lo que se utilizaron maniobras tácticas para trasladarla en la patrulla. Al oponer resistencia la conductora y dos mujeres acompañantes agredieron a una agente de la policía preventiva, dándole un golpe en la cara y arrojándole saliva, debido a lo anterior también fueron trasladadas en la unidad” , se informó en el escrito gubernamental.

Las detenidas arrojaron un tercer grado de ebriedad, según los exámenes médicos que se le realizaron en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.

Blanca “N.” detalló en sus redes sociales que interpuso la denuncia ante las instancias correspondientes para que se realicen las investigaciones necesarias.