Alcalde de Cajeme desaprueba actos vandálicos tras la marcha del 8M

Javier Lamarque Cano dijo que no descalifica la marcha del 8M, pero sí los actor vandálicos que se presentaron en las instalaciones del Palacio Municipal de Cajeme.

Autoridades municipales reprobaron los hechos violentos que se registraron en Palacio Municipal de Cajeme al finalizar la marcha por el Día de la Mujer, los cuales dejaron como saldo cuantiosos daños materiales en la fachada y en el interior de áreas administrativas.

El alcalde Javier Lamarque Cano deslindó estos hechos violentos de la manifestación pacífica que realizaron la mayoría de las mujeres que estuvieron en el movimiento, por lo que sólo un grupo de pocas personas se dedicaron a dañar los cristales de las ventanas.

“Las causas que motivaron a la mayoría de las mujeres a asistir son válidas, son justas, son demandas procedentes, tienen sustento en todos los sentidos, yo no descalificaría la causa por el acto vandálico, la causa es válido, el acto vandálico no. No fueron todas las que marcharon, la mayoría lo hicieron de manera pacífica” , expresó.

Agregó que actualmente se está investigando el origen de estos actos violentos, por lo que hasta el momento se tiene conocimiento que la mayoría de las responsables fueron mujeres jóvenes, incluso hasta menores de edad, motivo por el cual se buscará dialogar con ellas y con sus padres.

En #Cajeme....



Tras la marcha del #8M en Ciudad Obregón, un sector de las mujeres manifestantes participaron haciendo destrozos en el Palacio Municipal de Cajeme.



Reporta Ana Camargo#EXPRESO #SomosTodos pic.twitter.com/xgqedy5oI6 — EXPRESO (@Expresoweb) March 9, 2023

Sin intervención policial

Pese a que se contó con la presencia de policías municipales, el presidente municipal resaltó que se solicitó que no intervinieran en los actos violentos, ya que la sociedad pudo haber calificado esta acción como “represión”.

“Si en ese momento hubiera intervenido la policía ahorita me estuvieron preguntando por qué reprimimos. La autoridad tiene que tener cuidado, el poder se tiene que ejercer con inteligencia, conciencia, visión y responsabilidad, no puedes usar el garrote en cuanto te ves amenazado” , destacó.

Tras mencionar que en el evento se contó con la presencia de personajes políticos, el alcalde señaló que esperan que los actos violentos no hayan sido originados para grupos con intenciones de provocar o dañar el trabajo que realizan las autoridades.

Reforzarán seguridad

Lamarque Cano aseguró que para el próximo año se tomarán medidas de seguridad para proteger las instalaciones de Palacio Municipal, con el fin de evitar que se registren hechos similares.

“Para el próximo año desafortunadamente vamos a tomar medidas para prevenir que pueda haber actos violentos por algunas de las personas que se manifiesten, no lo habíamos hecho antes porque habían sido eventos pacíficos, pero dada la situación nos vemos obligados a tomar medidas para proteger las instalaciones” , detalló.

Hasta el momento se desconoce a cuánto ascienden los daños por los cristales quebrados, así como el inmobiliario de las diferentes dependencias del Ayuntamiento que resultó afectado.