Comerciantes del centro de Cajeme no lograron llegar al 2024

La difícil situación económica que se registró en el 2023 ocasionó el cierre de al menos seis negocios del primer cuadro de Ciudad Obregón, aseguró el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco).

Gustavo Cárdenas García resaltó que, a pesar de que algunos comercios tuvieron buenas ventas en el fin de año, otros no lograron recuperarse de las malas temporadas que se registraron en el transcurso del 2023.

Resaltó que esta crisis económica se debió también a la falta de regulación de comercios en este sector, ya que siempre se instalan puestos sin los permisos y regulaciones correspondientes en la zona, lo que ocasionó una competencia desleal.

"Ya no caben más comercios en el primer cuadro de la ciudad, estamos preocupados por la desigualdad de las condiciones que se llevaron a cabo este diciembre con lo que pasó en este sector, que fue tierra de nadie", indicó.

Crece comercio informal

Resaltó que en los últimos meses ha crecido de manera considerable el comercio informal, lo que genera afectación para quienes sí pagan impuestos y permisos para poder establecerse en un lugar.

"La mayoría de la informalidad no paga impuestos, no estamos en contra del comercio informal, pero tenemos que regularnos, no podemos seguir haciendo tierra de nadie lo que está pasando porque todo el mundo cierra los ojos y nadie hace nada", resaltó.

De seguir así la situación, dijo, existe el riesgo de que otros comercios cierren este año al no tener las utilidades suficientes y no poder cubrir las necesidades operativas de sus negocios formales.