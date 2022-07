Taxis colectivos son hostigados por Tránsito Municipal de Cajeme

Los choferes de transporte colectivo se manifestaron por fuera de Palacio Municipal de Cajeme, ya que denuncian hostigamiento por parte de Tránsito Municipal por la supuesta falta de concesión.

Un grupo de 17 choferes de taxis colectivos se manifestaron afuera del Palacio Municipal de Cajeme, tras señalar presuntos actos de hostigamiento por parte de los elementos de Tránsito Municipal.

Reynaldo López Castillo, presidente de la Fundación Madrazo Sonora y representante de los taxistas inconformes, informó que los policías municipales están aplicando multas a los choferes por no contar con la concesión, esto a pesar de que actualmente la delegación del transporte no está realizando este trámite.

“La sanción de 2 mil 200 pesos, no estamos de acuerdo, sabemos que no tienen concesión, pero hay un acuerdo con la delegación del transporte que les permite brindar el servicio porque ahorita ellos no están dando concesiones ni permisos, a pesar de eso ya tienen como un mes hostigándolos”, expresó.

Resaltó que las autoridades estatales del transporte permiten que se lleve a cabo el servicio de taxis colectivos, sin embargo, los agentes municipales no lo están respetando.

“Si la delegación del transporte no les hace nada a los taxistas que es la que maneja las concesiones, ¿por qué Tránsito Municipal sí? A ellos los dejan trabajar porque están conscientes del problema de transporte urbano que existe y con los colectivos el servicio mejora para los usuarios”, apuntó.

Comentó la importancia de que Seguridad Pública sea más sensible en este tema, pues hay taxistas que viven con las ganancias del día y apenas pueden recaudar dinero para cumplir con las placas y licencias de conducir.

Por lo anterior, hizo un llamado a los diputados locales de Sonora para que trabajen leyes que autoricen las concesiones para choferes colectivos y de plataformas digitales.

“Ellos podrían estar legalizados, están en la mejor disposición de tener su permiso o concesión, pero los diputados no legislan las leyes que autorizan estos trámites y por eso el servicio colectivo es considerado ilegal”, agregó.

Este viernes, los inconformes serán atendidos por autoridades municipales para dialogar y llegar a un acuerdo que ponga solución a este tema.

Cabe señalar que los taxis colectivos empezaron a dar el servicio desde hace años en Ciudad Obregón, debido a las inconformidades de los ciudadanos por el mal servicio del transporte público.