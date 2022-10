Baches son tapados a la mitad por falta de carpeta asfáltica

Ciudadanos reportan que a pesar de que los elementos del Ayuntamiento se han visto trabajando arduamente por Ciudad Obregón, hay ocasiones en que baches quedan tapados a la mitad, incluso dejan escombros.

Lomas de material en diversos puntos de la ciudad y trabajos de bacheo inconclusos son algunas de las quejas de cajemenses ante las labores que está realizando personal del Ayuntamiento en las jornadas que se están llevando a cabo.

Tal es el caso de la calle Allende entre Veracruz y Chihuahua, en la colonia Centro, donde ciudadanos reportaron que las cuadrillas de Servicios Públicos dejaron una loma de material y sólo atendieron algunos baches, pero también puede apreciarse un hundimiento donde solamente taparon la mitad.

“¿Y cuando van a venir a tapar lo que falta? Vinieron y le echaron asfalto a los baches de un sentido solamente y los otros los dejaron así como estaban, no sé si se les acabó o qué pasó, a ver si regresan”, expresó Marcos, comerciante de esta zona.

“La verdad que si se ha visto a mucha gente del Ayuntamiento trabajando y qué bueno, pero tampoco que dejen el escombro y material por donde sea, aquí dejaron una loma pero así lo he visto en varias partes de la ciudad”, agregó Leslie Morales.

“Está de risa eso, ¿cómo por qué le echaron asfalto a la mitad del bache? Si van a mandar a trabajar a la gente que lo hagan con material suficiente, no puede ser, qué bárbaro”, mencionó Sebastián Castro.

Ante esta situación, el alcalde Javier Lamarque Cano reconoció que este problema está sucediendo, por lo que se debe a que se acaba la carpeta y se le da prioridad a los baches que están en peores condiciones.

“Es algo que yo insistió permanentemente y sí, en ocasiones pasa, estamos tratando de que no pase, lo que sucede es que a veces se agota la carpeta y ya no pueden continuar o van privilegiando los baches más grandes para hacer que la carpeta les alcance, mi indicación es que se trabaje parejo, no se trata de privilegiar un bache sobre otro y se haga de manera pareja”, detalló.

Señaló que la falta de material se debe a que el Ayuntamiento no cuenta con una planta de carpeta asfáltica, por lo que dependen del servicio que le brindan las empresas que sí cuentan con la maquinaria necesaria.