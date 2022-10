Antro discrimina a jóvenes con síndrome de down; solicitan disculpa

Luego de que le fue negado el acceso a tres jóvenes con síndrome de down, la plataforma Actívate abrió una campaña para recolectar firmas y que el establecimiento ofrezca una disculpa pública ante el evento discriminatorio.

Al considerarlo como un acto de discriminación en contra de personas con discapacidad, la plataforma Actívate publicó una campaña para exigirle a un antro de Ciudad Obregón que haga una disculpa pública por no haberle permitido el acceso a tres jóvenes con síndrome de down.

En la página web se narra que los jóvenes Jessie, Axel y Paúl acudieron el pasado 18 de septiembre a este antro que se ubica sobre la calle Miguel Alemán, donde el personal de seguridad impidió el acceso señalando que no sabían cómo se iban a comportar en el interior del establecimiento.

“Los discriminaron por su apariencia física, trasgrediendo así el Artículo 1 de la Constitución Política Mexicana, el cual señala que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”, señala la descripción de la campaña de firmas publicada por Pilar Robles, líder de la página Actívate.

En la petición también se solicita la intervención del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con el fin de que intervenga en esta denuncia y se tomen las medidas correspondientes.

La campaña debe recolectar al menos mil 700 firmas, por lo que hasta el momento lleva un avance del 75 por ciento de personas que han exigido la disculpa pública.

Campaña de la plataforma ACTÍVATE.

LA HISTORIA

Para Rosy Espinoza y Dalia Borbón, mamás de Axel y Paúl, el movimiento que está realizando el grupo Actívate es positivo, pues a pesar de que ellas como familia no lo solicitaron, les da gusto que otras personas se preocupen por acabar con estos problemas de discriminación.

Las madres narraron que esa noche, sus hijas discutieron con el personal de seguridad de este reconocido antro, ya que les permitieron el acceso a ellas, pero se los negaron a los jóvenes con discapacidad.

“Los dos niños y la niña iban con sus hermanas y organizaron ir a un antro, se les hizo fácil ir, en la noche me habló mi hija y nos dicen que no los dejaron entrar, ya más tarde que llegó me platicó que no los dejaron porque los guardias de seguridad les dijeron que no sabían cómo se iban a portar los muchachos con síndrome de down”, expresó Rosy Espinoza, mamá de Paúl.

“Yo si había tenido situaciones de discriminación, pero de algo así tan feo no, mi hija me habló y me dijo que no los dejaron entrar, cuando llegó me contó que a ellas si las dejaban, pero a ellos no, ellas molestas cuestionaron porque y explicaron que iban juntos, el gerente se portó muy prepotente y pusieron de pretexto el tema del Covid, pero pues la gente seguía entrando, mi hija llegó muy molesta casi a punto de llorar”, detalló Dalia Borbón, mamá de Axel.

Al final de este mal momento, las hermanas optaron por llevar a los tres jóvenes a otro antro de la ciudad, donde recibieron una buena atención por parte de todos los trabajadores.

El director de la asociación Down Obregón, Félix Hernández, hizo un llamado a toda la sociedad cajemense para que se den la oportunidad de conocer a las personas con síndrome de down, ya que cuentan con la capacidad de convivir con los demás.

“Nosotros sí creemos que nuestros chicos pueden desenvolverse en una sociedad, son jóvenes y se pueden desenvolver con otros jóvenes, falta trabajar un poquito con ellos, pero tienen la capacidad para hacerlo. Es importante que la sociedad se permita conocerlos antes de cualquier estereotipo o etiqueta, después de eso pues que tomen una decisión”, destacó.