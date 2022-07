Activistas cajemenses limpian calzada Francisco Villanueva

Botellas de cervezas de diferentes marcas fue el resultado de la limpieza que realizaron ciudadanos en la calzada Francisco Villanueva, uno de los lugares que es el punto de convivencia de cientos de cajemenses durante los fines de semana.

Los ciudadanos responsables de esta acción son del programa “Yo limpió Obregón”, el cual está conformado por empresas y organizaciones civiles, que buscan mejorar la imagen del municipio.

El coordinador de la asociación civil “Jalo por Obregón”, Ricardo Castro, informó que en esta ocasión decidieron limpiar este lugar, debido a la gran cantidad de basura que tiran los mismos ciudadanos, en especial botellas de cerveza que se consumen cuando visitan este espacio.

“Siempre va a haber la manera de justificar los malos actos y quizá dicen que es por falta de contenedores, si yo me traigo mi cartón de cerveza pues hay que regresarlo a su casa y echarla a la basura, y la bolsa de papitas hay que llevarla de regreso. No se pueden llenar las áreas de contenedores, por eso hay que buscar como solucionar y no contaminar la ciudad”, expresó.

Las botellas y desperdicios recaudados fueron entregados a la empresa Tecmed, misma que se encargará de trasladarlos a la planta de transferencia para llevar a cabo el procedimiento correspondiente de los desechos.

Además de este punto, 25 grupos conformados por 250 personas de organizaciones civiles y empresas, estuvieron en diferentes lugares como en la Jalisco entre Náinari y Allende; 5 de febrero y bulevar Ramírez; Esperanza; Cócorit; la Presa Álvaro Obregón; en el municipio de Bácum, entre otros.

“La acción de limpiar es donde puedan y el tiempo que quieran, desde un baldío, afuera de su casa, donde sea, pero lo importante es participar en este movimiento. Uno se siente bien cuando ve un lugar limpio, pero ahora es muy común ver y quejarse solamente”, agregó.

Finalmente, invitó a los ciudadanos a sumarse a estas acciones, por lo que pueden contactarse a través de las redes sociales “Jalo por Obregón”, con el fin de fomentar la cultura de la limpieza y que más personas se integren a futuro.

“Lo que queremos es mandar un mensaje de que no estamos conformes ni contentos con la ciudad que tenemos actualmente y que somos muchos los que queremos mejorarla”, apuntó.