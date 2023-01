Familia estadounidense busca desesperadamente a "Luna" tras accidente

Tras regresar a Estados Unidos, la familia ha pedido apoyo en redes sociales a través de grupos de venta al sur de Sonora para encontrar a la perrita de raza husky.

Una familia que vive en Estados Unidos se encuentra desesperada buscando en redes sociales a “Luna”, una perrita husky de dos años de edad que desapareció el pasado 22 de diciembre en un accidente sobre la Carretera Internacional 15, en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas.

Johana Galindo se dirigía junto a su familia en esa fecha hacia el estado de Sinaloa, pero fue en el kilómetro 78 donde el conductor perdió el control y el vehículo se volcó, lo que ocasionó que sus tres mascotas salieran corriendo por el impacto.

La familia fue hospitalizada en Guaymas durante varios días, pero cuando los dieron de alta regresaron a buscar a sus fieles compañeros y gracias al apoyo de las personas que habitan en las comunidades del sector lograron encontrar a dos perritos, menos a “Luna”.

“Hubo personas que me ayudaron a encontrarlos, incluso un señor le daba agua todo los días, logramos buscar y guiarnos por las huellas que dirigían al lugar del accidente, así fue como encontramos a uno y el otro fue en un rancho cerca del lugar. A Luna es a la que no hemos podido encontrar, sólo me han dicho que la han visto” , expresó la dueña de la perrita.

Con tristeza por no haberla localizado tuvieron que regresarse el pasado domingo a Estados Unidos, pero desde entonces han publicado en redes sociales en grupos de venta del sur de Sonora pidiendo el apoyo para dar con su paradero.

Algunas personas han informado que a la perrita la han visto en las comunidades de la etnia Yaqui de Vícam y Pótam, por lo que confían en el buen corazón de los habitantes para que brinden más información.

Los dueños de “Luna” están dispuestos a dar una merecida recompensa a quien le ayude a encontrarla enviando la ubicación y una fotografía o video al número 663 335 3330.