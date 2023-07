Busca UUH ampliación del subsidio de la luz para todo el estado

Señalan que al momento, únicamente Hermosillo, San Luis Río Colorado, y Cajeme cuentan con la tarifa automatica 1F, por lo que dicha ampliación no sólo se propone sea para nuestra ciudad, sino para todo el estado.

Se pretende ampliar el subsidio para todo el estado de Sonora, afirmó Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo.

Actualmente, un promedio de 50 a 60 personas acuden a la Institución con sus recibos bimestrales de hasta $5,000, “usuarios que evidentemente les llega sus facturas cargadas y no tienen el recurso para pagarlas en el tiempo requerido por comisión federal, se acercan para mediemos tiempo, para que se conserve el servicio de energía y se tenga un tiempo para pagar la factura” , agregó.

Peinado Luna mencionó que se está luchando porque el subsidio abarque del mes de abril a noviembre así como también que el servicio eléctrico sea considerado un derecho humano “aún con el subsidio hay miles de familia que no pueden pagar el servicio de energía, hay personas aún con el tiempo de prórroga, si no tienes el recurso, si no tienes trabajo, si tienes enfermedad ¿cómo pagas el servicio? ¿quién puede estar sin luz a 45 - 50 grados en nuestra localidad? nadie, no solo queremos que se amplíe el subsidio sino que también sea considerado un derecho humano y sea parte de nuestra constitución” , explicó.

Asimismo, señaló que del 1 de mayo al día de hoy, se han hecho 1100 intervenciones abogando con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se restablezca el servicio de luz a los consumidores y se acuerde un tiempo de pago.

Por último, agregó que al momento únicamente Hermosillo, San Luis Río Colorado, y Cajeme cuentan con la tarifa automatica 1F, por lo que dicha ampliación no sólo se propone sea para nuestra ciudad, sino para todo el estado.