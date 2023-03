Buscan a Tais Keemey Figueroa, menor desaparecida en Obregón

La madre de la menor hizo un llamado a las autoridades para que ayuden a realizar los operativos necesarios para localizarla.

Una menor de 15 años de edad identificada como Tais Keemey Figueroa Valenzuela se encuentra desaparecida desde el pasado jueves 9 de marzo, siendo vista por última vez al salir de un domicilio en la colonia Alameda.

Elena Valenzuela, madre de la menor, recordó que su hija desapareció a las 2:40 de la tarde, y al no tener información sobre su paradero decidió acudir a la Fiscalía de Sonora para hacer el reporte.

Sin precisar datos, dijo que horas después le llegó la información de que a la menor se la habían llevado a otra ciudad y le pintaron el cabello de color rojo, por lo que de inmediato lo reportó a las autoridades investigadoras.

La madre desesperada señaló que es urgente que se active la Alerta Amber, ya que su hija puede estar en cualquier parte del país corriendo el riesgo de ser víctima de un delito.

“ Ella antes ya se había ido con sus amigas y la encontraba al otro día, no sé si fue error mío y por eso no me tomaron en serio, pero necesito que activen la Alerta Amber porque la sacaron de Ciudad Obregón, yo les demostré que la sacaron, me dicen que ya están en eso pero la alerta no se activa ”, expresó.

Agregó que en estos últimos días ha obtenido información importante que puede servir para la investigación, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que ayuden a realizar los operativos necesarios para localizarla.

“ Yo sé que son muchos casos los que tienen, pero yo les estoy dando pruebas y les estoy diciendo que me la están sacando de Obregón, entonces es una prioridad, es una menor de edad, no se quién la sacó, pero por una foto sé que salió de Obregón ”, detalló.

Tais Keemey es morena clara y tiene una estatura de 1.70 metros, el día que desapareció portaba una camisa blanca, pantalón azul de mezclilla y tenis blancos de suela alta. Como característica particular tiene un lunar cerca del labio inferior.